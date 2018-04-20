Какова жизнь в самом опасном городе планеты

Вот уже десяток лет Каракас стабильно входит в рейтинг самых опасных городов мира. Точнее, входил до прошлого года: теперь Каракас официально возглавляет этот печальный список. По статистике, на 100 000 населения Каракаса приходится 119.87 убийств. Социальная, политическая и экономическая дисфункция поразила этот некогда прекрасный город. Жить здесь — все равно, что играть в русскую рулетку: рано или поздно проигрывает каждый.

Банды полностью контролируют бедные районы. Оружие здесь легко доступно, судьи, полицейские и чиновники высшего ранга берут взятки поголовно. Чувство незащищенности преследует жителей Каракаса с рождения и до самой смерти.

Скачок преступности в Венесуэле пришелся на девяностые годы прошлого века. Зерна криминала дали здесь богатые всходы — тому виной несколько важных факторов.

Смотрите, эти мужчины отдыхают после трудной работы: они занимались утилизацией металлолома, украденного с небоскреба «Башня Давида». 45-этажное здание в центре Каракаса задумывалось как яркий финансовый центр. После смерти главного инвестора стройка перешла в разряд заброшенных. Мелкие банды и обычные голодранцы обдирают этот скелет уже второй десяток лет. Базируются ли здесь преступники? Еще как.

Ни полиция, ни вооруженные силы страны не в силах противопоставить бандформированиям ничего серьезного. Выкурить хорошо экипированные группировки из трущоб просто невозможно без значительных жертв среди местного населения.

Перед вами члены боевой группы из самых низов преступной иерархии. Эти colectivos считают себя защитниками революционного социализма — на деле же занимаются грабежами, убийствами и торговлей наркотиками.

Даже вечеринки в Каракасе особенные. Так называемые «Чанга туки» проходят в дневное время, поскольку ночью слишком опасно даже выходить на улицу.

Неуверенность в следующем дне, нестабильность и постоянный страх заставляют молодых людей мигрировать в другие страны. В долгосрочной перспективе Венесуэла попросту лишится всего трудоспособного населения.