Куда поехать на майские праздники без визы

Паковать чемоданы в дальнюю (и не очень) дорогу можно начинать уже на этой неделе.

Сразу после рабочей субботы 28 апреля нас ждут длинные выходные с 30 апреля по 2 мая включительно. 3 и 4 числа нужно будет вновь потрудиться, а затем очередной уик-энд. Затем снова пара рабочих дней, после чего страна будет праздновать День Победы, который в этом году выпал на среду. 10 и 11 мая россиян будут ждать трудовые будни, а затем — очередные выходные. Так что время войти в привычный рабочий ритм будет точно.

Если времени на оформление документов нет, а устроить мини-отпуск очень хочется (момент-то подходящий!), то вот несколько туристических направлений, куда виза не нужна.

Черногория

В мае Адриатическое море еще прогрелось недостаточно, поэтому купаться на курортах Черногории стоит скорее в виде исключения. Но в целом температура воды (приблизительно 20 градусов) может показаться вполне комфортной любителям бодрящей свежести. Отдых в это время года стоит существенно ниже популярных среди туристов летних месяцев. Любителям тусовок и вечернего променада по городу понравится в Будве — там кипит жизнь даже ночью. А поклонникам красивых горных пейзажей понравится в спокойном Которе.

Израиль

Любителям насыщенного экскурсионного отдыха стоит подумать о поездке в Израиль. К тому же, именно в мае там устанавливается самая комфортная погода: море достаточно прогрето, но при этом еще не наступил сезон изнуряющей жары, пик которого приходится на июль.

Грузия

Туры в Грузию на майские праздники пользуются широким спросом из-за приемлемых цен и короткого перелета. В зависимости от региона всегда можно выбрать отдых по душе: в горах еще лежит снег, а в столичном Тбилиси уже установилась комфортная майская погода. Но на морских курортах вода еще очень холодная, поэтому от заплывов лучше воздержаться. Зато майские праздники отлично подходят для того, чтобы лучше познакомиться с национальным колоритом: грузинская кухня покорит даже самого искушенного гурмана, а природные пейзажи страны не оставят равнодушным никого.

Турция

Эта страна прекрасно подойдет сторонникам спокойного и размеренного отпуска. Полениться на солнышке и искупаться в Эгейском или Черном море — что может быть лучше? Тем более, что именно в мае в Турции устанавливается комфортная для пляжного отдыха погода.

Турция уже много лет остается популярным направлением среди россиян, но именно в мае курорты этой страны только-только начинают принимать большие потоки путешественников. Это означает, что на городских улицах все еще будет не так многолюдно, а персонал гостиниц и ресторанов не утомлен бешеным рабочим ритмом.

Минеральные воды

Тем, кто на майские праздники не хочет выезжать за границу, по душе придется отдых на курортах Кавказских Минеральных Вод. Именно в этом месяце там стоит идеальная погода для отпуска. В мае там еще нет изнуряющей жары, но уже не холодно. Уникальный природные климат, полезные грязи и минеральные источники отлично подойдут любителям оздоровительного и лечебного отдыха.