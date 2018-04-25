Что обязательно нужно сделать в Сингапуре

Сингапур — это город будущего, город современности, который поражает человеческие умы своей красотой и необычностью! Это становится понятно, как только прилетаешь в аэропорт «Чанги», где есть свой сад орхидей, подсолнухов и бабочек, фонтан, интерактивные фотоавтоматы и кинетический дождь.

Побывать в отеле — символе Сингапура

«Marina Bay Sands » приглашает всех гостей всвои чудесные номера и бассейн на 55-ом этаже, а еще и в собственный театр, музей, казино и ресторан. Стоит сказать, что на данный момент уже все знаменитые отели в городе имеют довольно широкий набор услуг и предложений для гостей, в особенности — номера в облаках с панорамными окнами и шикарными видами.

Посмотреть на Сингапур с высоты 50-го этажа

Для людей, которые приезжают в страну впервые, будет удивительно все, что попадается на глаза, — многоуровневыедороги, футуристические здания, высокие небоскребы. Каждое сооружение, строение действительно имеет ценность, поскольку подобного, даже близко, нет еще ни в одной стране, ни в одном городе. Каждый турист должен увидеть Sky Bridge — 8 небоскребов, соединенные огромным мостом на высоте 50-го этажа. Там огромная зона для прогулок и смотровая площадка, но ощущения, что ты находишься высоко в облаках — нет, поскольку здания здесь еще выше!

Полюбоваться роскошными улицами и машинами

Город из стекла, железа, но при этом там все уравновешено зеленью. Правительство Сингапура ввело закон — когда

строишь здание на территории города, то, по нормам, ты должен обеспечить равное количество деревьев и зелени вокруг него. За счет этого Сингапур и считается уникальным городом с висячими садами. Строят дом, а по всей стене здания или на крыше и вокруг дома высаживают сады!

Посмотреть, насколько аккуратными бывают заселенные города

Например, сингапурское метро поражает своей чистотой как на платформах, так и на станциях — все сделано для комфортаи удобства пассажиров. Поезда подъезжают так, что невозможно упасть на платформу. Вагоны безупречные, просторные и с зарезервированными местами дляинвалидов.

Побывать в садах «Gardens by the bay»

Это невероятное место с гигантскими застекленными оранжереями, искусственные горы с водопадами и вертикальномсадом! Сингапурцы придумали, как компенсировать маленькую территорию и научились выращивать вертикальные сады.

Для красоты они сделали их в форме гигантских деревьев, которые имею свою экосистему, которую поддерживают тысячи парогенераторов, оросителей и кучи всяких умных технологий. Каждый вечер эти деревья зажигаются и устраивают музыкальное шоу. На входе туристов встречает беспилотные автобусы, которые возят по всей территории парка.

Оранжереи есть разных видов — субтропические (где древние баобабы), «дождевой лес» (где как раз и находится самый высокий искусственный водопад в мире, а на горе — множество растений в горшках; туристы гуляют по воздушным мостикам вокруг и разглядывают растения).

Прогуляться ночью

Набережная Клар Ки может стать замечательным местом, чтобы полюбоваться на ночной Сингапур и восхититься его великолепием, тихо пройтись по светящимся улочкам или поплавать на теплоходе. Побывать и на окраинах Сингапура Есть такой район «Geylang », где творятся вещи, запрещенные законом — азартные

игры, публичные дома, торговля контрабандными сигаретами. Но это только подогревает интерес к этому городу-государству!

Попробовать разнообразную кухню

Сигнапур сформирован выходцами из разных стран. Поэтому, в силу разнообразия населения, у них превосходно представлены кухни всех стран Юго-Восточной Азии. — блюда тайской, индонезийской, корейской и японской кухни. Местной кухни так и не случилось, несмотря на всеобщее заблуждение.