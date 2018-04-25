9 самых смертельно опасных дорог в мире

В сети появилось видео, где туристический автобус едет по извилистому непальскому серпантину, в интернете его уже назвали самым опасным в мире. Playboy решил собрать подборку из не менее страшных дорог, унесших жизни не одной сотни людей.

На видео туристический автобус везет невозмутимого автора ролика с остальными пассажирами. Вместе они преодолевают отвесный серпантин, а через скалы, которые он огибает, бьет водопад с мощнейшими потоками воды. На некоторых участках дороги вода даже смыла ограждения.

Playboy представляет список из самых опасных мест, по которым надо передвигаться очень осторожно или лучше вообще не передвигаться.

Дорога Юнгас. Боливия

Второе название этой дороги «Дорога смерти». И это неудивительно, ведь ежегодно Юнгас-роуд уносит жизни порядка 300 человек. На трассе отсутствуют ограждения, часто идут дожди, а в летнее время еще можно попасть под камнепады. В Боливии это единственная дорога, где все водители обязаны ездить по левой стороне, чтобы дать лучший обзор другим участникам движения.

Bolivia Yunga road via Wikimedia Commons

Длина Юнгаса составляет 56 километров, а самая высокая ее точка находится на 3,6 километрах над уровнем моря.

Горный туннель Гуолян. Китай

Туннель Гуолян, несмотря на всю его опасность, является известной достопримечательностью Китая. Он находится в горах Тайханшань, а его протяженность составляет всего 1,2 километра. Ширина проезжей части Гуоляна равна четырем метрам. Для того, чтобы водители могли ориентироваться в тоннеле, его сделали частично открытым. Так, в дневное время дорогу можно беспрепятственно разглядеть, однако ночью по Гуоляну практически никто не ездит.

By Fang Chen from Beijing, China via Wikimedia Commons

Опасный участок дороги открыли 1 мая 1997 года, а построили его 13 мужчин, живших неподалеку от туннеля. Примечательно, что многие из них погибли при строительстве.

Горная дорога возле Гилгит-Балтистан. Пакистан

Эта горная дорога находится в Пакистане на высоте 3,3 километра над уровнем моря. Многих туристов привлекает красивый вид, открывающийся с этой дороги, однако отсутствие ограждений и гравийное покрытие часто вынуждают автомобилистов воздержаться от поездок по этому участку. Поэтому некоторые ездят по ней на мотоциклах и велосипедах, а другие и вовсе идут пешком.

Дорога в Гилгит-Балтистан имеет протяженность в 16 километров, и по большому счету ей пользуются жители деревни Тато, так как другого пути в свой населенный пункт у них нет.

playboyrussia

Из-за частых несчастных случаев местные власти запрещают передвигаться по горному участку машинам без полного привода.

Шоссе Халсема. Филиппины

Это самая опасная дорога на Филиппинах, также известная как Багио-Бонток Роуд. Самая высокая точка шоссе Халсема находится на высоте 2,25 километра над уровнем моря. Длина шоссе составляет 150 километров, а чтобы полностью переехать дорогу потребуется десять часов.

@ivan_motsky12

Главную опасность здесь представляют камнепады и оползни, а в сезон дождей грунтовую дорогу так размывает, что она становится непроходимой. Плюс ко всему, над дорогой часто зависает туман, что создает немалые помехи для видимости.

Шоссе Далтон. Аляска

Шоссе Далтон на Аляске по праву считается одной из самых опасных дорог в мире. Изначально шоссе задумывалось с целью перевозки строительных материалов на Трансаляскинский нефтепровод. Уже тогда на этапе проектирования было понятно, что дорога будет одной из самых опасных.

Первый автомобиль проехал по этой трассе в 1974 году, и долгое время шоссе Далтон предназначалось только для коммерческих перевозок. И только в 1994 году дорога стала доступна всем, в том числе легковым автомобилям.

@dikeough

Примечательно, что протяженность Далтона составляет ровно 666 километров, что намекает на ее дьявольскую природу.

Куандинский мост через реку Витим. Сибирь

Куандинский мост находится в небольшом поселке Куанда, в котором живет полторы тысячи человек. Именно он является главной достопримечательностью, которая ежегодно привлекает множество туристов. Протяженность дороги составляет около 560 метров, а высота от реки до моста равна 15 метрам.

Куандинский мост функционирует уже на протяжении 30 лет, однако официально не сдан в эксплуатацию, и это совсем не удивительно. Сам мост выглядит очень ветхим — на нем нет никаких ограждений, а его поверхность состоит из гнилой древесины и ржавого металла. Несмотря на это, ежедневно по мосту проходят по нескольку грузовиков.

@bluesonicru

Можно сказать, что прохождение по Куандинскому мосту является вынужденной мерой, ведь рядом нет никакой альтернативы этому опасному пути.

Зоджи-Ла. Индия

Индийский перевал Зоджи-Ла поднимается на 3528 метра над уровнем моря и служит для соединения между городами Сринагаром и Лехом. Несмотря на опасность, ежедневно этот участок пути загружен автомобилями и автобусами, которые часто переворачиваются и улетают в беспросветную тьму.

By Yogeshgupta26 via Wikimedia Commons

На дороге нет никаких заграждений, а в особо дождливые периоды она раскисает так, что по ней становится невозможно проехать. Поэтому здесь ежегодно погибает несколько десятков человек и систематически проводятся спасательные операции.

Пасубио. Италия

Дорога Пасубио стала, прежде всего, опасна из-за своих красивых видов, а уже потом из-за отвесных серпантинов и отсутствия заграждений. Многие автомобилисты разбивались на Пасубио просто засмотревшись на итальянские пейзажи.

By Beren023 via Wikimedia Commons

С недавних пор местные власти запретили передвигаться по трассе на автомобилях, а также на велосипедах, поэтому тропа стала исключительно пешеходной. Пасубио также известна тем, что насчитывает 52 тоннеля.

Солончаки Уюни

Солончак Уюни вряд ли можно назвать дорогой, это, скорее, высохшее соленое озеро, однако по нему ежедневно проезжает множество машин. Солончак находится на высоте 3650 метров над уровнем моря, и главной опасностью этой местности становится ее широкое и живописное пространство, из-за которого трудно сориентироваться, где ты находишься.

By Martin St-Amant via Wikimedia Commons

Если ты потерялся на солончаках, то выбраться будет немного затруднительно, ведь мобильная связь здесь ловит очень плохо. Еще одним минусом на Уюни будут холодные температуры ночью, в это время шкала термометра может опуститься до минус 30 градусов. Поэтому туристам не рекомендуют ездить здесь в одиночку, а советуют брать автобусные экскурсии.