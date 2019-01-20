Гигантские животные, которые существуют на Земле

Наша планета населена сотнями тысяч видов живых организмов. Большинство из них хорошо изучены, другие до сих пор остаются загадкой для исследователей. Но есть и такие, о существовании которых известно практически всем, но поверить в их реальность порой действительно сложно.

Все потому, что эти животные обладают поистине невероятными размерами. И, кстати, не всегда эти громадины являются хищниками и опасны для людей. К чему все эти яды, острые зубы и остальные «пугающие» атрибуты, если один только их размер внушает страх.

Уверены, что встретиться с каким-либо подобным животным вам вряд ли захотелось бы. Но посмотреть на них все-таки стоит. Хотя бы для того, чтобы восхититься и еще раз удивиться тому, насколько разнообразен наш мир, где есть место и крошечным букашкам, и невероятным гигантам.

10 самых больших существ нашей планеты, в существование которых действительно сложно поверить, — в нашем видео.