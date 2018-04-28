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Внеземные: на каких планетах смогут жить люди
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Внеземные: на каких планетах смогут жить люди 

Anews 15 минут назад
Фото: Anews
Человечество все больше привлекает возможность узнать Вселенную, путешествовать в космосе и найти пригодные для жизни планеты. Ученые не отрицают, что в будущем межпланетные перелеты станут чем-то обыденным и, возможно, люди заселят другую планету.

Luyten b

Ученые выражают уверенность в том, что названая планета уже может быть заселена разумной жизнью, поэтому отправили туда закодированные сообщения, в надежде найти инопланетных существ. Luyten b разместилась на расстоянии порядка 12,4 световых лет от нас, и по размерам Землю она обходит втрое.

Kepler-1638b

Эту планету исследователи внесли в списки наиболее похожих на Землю среди пригодных для жизни человека объектов во Вселенной. Площадь поверхности космического тела превосходит земную на 60%, а также существует мнение, что на ней может иметься вода в жидком состоянии. Kepler-186F
Данная экзопланета отличается радиусом, близким к земному, а также размещается в обитаемой зоне другой звезды. Указанный объект можно найти на расстоянии порядка 500 световых лет от нас, а продолжительность года здесь составляет 130 дней.

Kepler-452b

Этот объект больше Земли на 60%, однако имеет такую же температуру, что делает его благоприятным местом для жизни человека. К тому же год здесь длиться примерно 385 земных суток, а ее звезда весьма похожа на Солнце по своим характеристикам.

Вольф 1061с

Одна из наиболее близких непосредственно к Земле экзопланет оказалась на расстоянии в 14 световых лет, скрываясь в созвездии Змееносца. Вокруг своего светила объект осуществляет полный оборот за 18 дней, а главное ее отличие от нашей планеты заключается в большей массе и размерах.

Проксима Центавра

Несмотря на то, что эта планета имеет слишком значительную для жителей Земли дозу радиации, ее все же расценивают как пригодную для жизни. Она разместилась на расстоянии всего в четыре световых года от нашей планеты, пока ее масса в 1,3 раза превышает земную. На поверхности объекта фиксируется стабильная температура в -40 градусов по Цельсию.

Марс

В данный период истории представители NASA заинтересованы сделать так, чтобы Марс оказался более пригодным для жизни в будущем. Сюда даже планируется отправить искусственное магнитное поле. Благодаря вышеупомянутому шагу, как надеются астрономы, Красная планета получит возможность восстановить свою атмосферу.
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