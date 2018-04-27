Получены первые цветные фотографии Марса с Российско-европейского орбитального модуля.
Камера сверхвысокого разрешения CaSSIS (Colour and Stereo Surface Imaging System) запечатлела кратер Королева, расположенный на поверхности Марса.
Обновление программного обеспечения фотоустройства, установленного на орбитальном модуле TGO (Trace Gas Orbiter), позволило получить цветные и высококачественные фотографии Красной планеты.
ESA/ROSCOSMOS/CASSIS
Благодаря очень высокому разрешению снимка ученые смогли рассмотреть кромку льда, покрывающую поверхность Марса.
Первые изображения Красной планеты с Российско-европейского орбитального модуля были сделаны 15 апреля 2018 года.