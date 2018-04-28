13 зараженных радиацией мест рядом с вами

Думаете, что дозу радиации можно получить только у 4 энергоблока Чернобыльской атомной электростанции? Огромная ошибка!

На территории бывшего СССР огромное количество зараженных объектов. Следы крупнейших аварий активны и сегодня, спустя 25 лет после падения страны.

Часто мы даже не задумываемся, что совсем рядом — огромный радиоактивный могильник, зона ядерных испытаний или выход геологических пород с повышенным в тысячи раз фоном.

Действующие объекты радиоактивного заражения

1. Производственное объединение «Маяк», Озёрск, Россия

Координаты: 55°42′44″ с. ш. 60°50′53″ в. д.

Зараженные территории: Челябинская область

Авария на «Маяке» в 1957 году — третья по масштабу, после Чернобыля и Фукусимы. Но предприятие по производству компонентов и регенерации ядерных материалов функционирует по сей день.

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Озеро Карачай не подалеку — самая грязная радиоактивная зона на Земле. Фон здесь превышает чернобыльский в 1000 раз.

Тем не менее, многочисленные внештатные ситуации заражают атмосферу и почву всего Урала. Последний крупный выброс состоялся в 2017 году. Радиоактивное облако дошло до Европы, успев потерять по пути значительную часть.

2. Сибирский химический комбинат, Северск, Россия

Координаты: 56°21′16″ с. ш. 93°38′37″ в. д.

Зараженные территории: Томская область

На этом комбинате по переработки твердых радиоактивных материалов в 1993 году состоялся выброс радиоактивных веществ в атмосферу, 2 тысячи человек пострадало — местность по сей день характеризуется повышенным фоном.

Официальные источники говорят о том, что случай в 1993 — единственный. Тем не менее, по данным GreenPeace, небольшие выбросы происходят регулярно.

3. Горнохимический комбинат, Железногорск, Россия

Координаты: 55°42′44″ с. ш. 60°50′53″ в. д.

Зараженные территории: Красноярский край

До 1995 года предприятие производило оружейный плутоний, необходимый для создания ядерных боезарядов. В последующие годы предприятие переквалифицировалось на хранение ядерных отходов.

Сбросы радиоактивных материалов в Енисей довольно привычное, и не отрицаемое событие. К счастью, общий фон ниже по течению не слишком сильно превышает допустимые нормы.

Тем не менее, на данный момент предприятие является источником заражения. Вся надежда — на создание полного цикла переработки, при котором отходы станут топливом для новой ядерной электростанции.

4. Западный горно-химический комбинат, Майлуу-Суу, Киргизия

Координаты: 41°16′00″ с. ш. 72°27′00″ в. д.

Зараженные территории: Джалал-Абадская область Киргизии; Андижанская и Намангандская области Узбекистана

До 1968 года здесь добывали уран. Со временем залежи исчерпались, промышленность переориентировали на выпуск радиоламп, которые тоже потеряли свою ценность.

Сегодня рядом с населенным пунктом находится крупнейшие в мире хранилища радиоактивных отходов. Общий радиационный фон таков, что Майлуу-Суу входит в 10 самых загрязненных городов в мире.

Места аварий с масштабными радиоактивными выбросами

5. Чернобыльская атомная электростанция, Припять, Украина

Координаты: 51°23′22″ с. ш. 30°05′59″ в. д.

Зараженные территории: Брянская, Орловская, Тульская, Калужская области России; Брестская, Гомельская, Гродненская, Минская, Могилевская области Республики Беларусь

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Трагедия на ЧАЭС привела к самому масштабному радиоактивному заражению территорий в истории человечества. Облака активных газов прошли Россию насквозь. Досталось и Восточной Европе — Румынии, Балканским странам.

И беды еще не закончились.

Территории, зараженные цезием-137, будут отравлять жителей еще как минимум 30 лет. А радиоактивный фон многих районов и населенных пунктов Брянской, Калужской, Тульской и Гомельской областей превышает допустимый в разы.

6. 569-я береговая техническая база, Мурманск, Россия

Координаты: 69°27′ с. ш. 32°21′ в. д.

Зараженные территории: Мурманская область

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В 1982 году здесь, на губе Андреева, произошла утечка радиоактивной воды. В результате в Баренцево море вытекло 700 тысяч тонн воды — больше, чем с Фукусимы.

Губа Андреева — не единственное «грязное»место Мурманской области. Но она брошена, в отличие от других.

Расположенные в Мурманской области захоронения отработанного ядерного топлива и береговые базы судов атомного технологического обслуживания привлекают исследователей со всего мира. Уровень радиации растет с каждым годом.

7. Бухта Чажма, Находка, Россия

Координаты: 42°54′02″ с. ш. 132°21′08″ в. д.

В результате произошедшей в августе 1985-го авария на атомной подводной лодке К-431 авариии произошло заражение площади около 100 тысяч квадратных метров.

Хотя фон постепенно снижается, бухта Павловского и по сей день опасна для посещений. Кроме того, вероятны утечки, распространяющие опасные изотопы в морские воды.

8. Посёлок Айхал, Россия

Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″ в. д.

Зараженные территории: Республика Саха (Якутия)

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Проект «Кратон-3», в рамках которого рядом с поселком Айхал 24 августа 1978 года был произведён подземный взрыв для изучения сейсмической активности со случайным выбросом в окружающую среду, сделав непригодной для жилья территорию на 50 км вокруг.

Кроме этого, в Якутии были произведены аналогичные эксперименты (но без воздушного заражения) в рамках проектов «Кристалл», «Горизонт-4», «Кратон-3/4», «Вятка», «Кимберлит» и целая серия взрывов в районе города Мирного.

Официальные источники утверждают, что места взрывов обладают стандартным природным фоном. Так ли это на самом деле — неизвестно.

9. Камско-Печорский канал, Красновишерск, Россия

Координаты: 61°18’22″с. ш. 56°35’54″в. д.

Зараженные территории: Пермская область

Серия поверхностных взрывов для строительства канала привели к заражению близлежащих Печорских лесов еще в 1971 году.

С тех пор территория, даже сам кратер, стали пригодны для жизни.

Однако, природа показала яркий пример, что с атомной энергией шутить нельзя не смотря на ее пользу: в окружающих населенные пункты лесах еще встречаются очаги радиоактивности.

10. Удачнинский горно-обогатительный комбинат, Удачный, Россия

Координаты: 66°26′04″ с. ш. 112°18′58″ в. д.

Зараженные территории: Ямало-Ненецкий автономный округ

Радиоактивное облако, возникшее в результате надземного взрыва в рамках проекта по созданию плотины для Удачнинского горно-обогатительного комбината, накрыло соседние населенные пункты.

Большая часть территории сегодня обладает природным фоном, но в отдельных местах сохраняется так называемый «мертвый лес» — участки мертвой растительности без каких-либо признаков жизни.

11. Газоконденсатное месторождение, Крестище, Украина

Координаты: 49°33′33″ с. ш. 35°28′25″ в. д.

Зараженные территории: Донецкая область Украины

Попытка ликвидации утечки газа из газоконденсатного месторождения с помощью направленного ядерного взрыва не возымела успех. Зато произошел выброс радиации, отголоски которой встречаются неподалеку и сегодня.

Как сразу после эксперимента, так и сегодня, официальных данных о радиационном фоне нет.

Полигоны

12. «Глобус-1», Галкино, Россия

Координаты: 57°31′00″ с. ш. 42°36′43″ в. д.

Зараженные территории: Московская область

Выброс от мирного подземного взрыва проекта «Глобус-1» в 1971 году и сегодня является причиной заражения окружающей территории.

По официальным данным, сегодня уровень фона приближается к допустимому (хотя часть прилегающих территорий и сегодня закрыта).

Однако, кроме этого места, в Подмосковье существует несколько старых радиомогильников, а на западе отмечается повышенный фон, появившийся в результате Чернобыльской аварии.

Если власти признают заражение, придется выплачивать пособия и обеспечивать льготы (включая бесплатное высшее образование).

13. Семипалатинский испытательный полигон, Семипалатинск, Казахстан

Координаты: 50°07′00″ с. ш. 78°43′00″ в. д.

iphones.ru Зараженные территории: Точных данных нет

Огромный полигон для испытания ядерного оружия является закрытой радиоактивной зоной. Как и многие другие аналогичные местности, заражение неравномерно: удивительно, но не каждая воронка от ядерного взрыва сегодня фонит.

Что с того местным жителям и окружающей территории? Большую часть облаков приняла степь и почвы, поэтому появляться в Семипалатинске — ныне Семее — еще опаснее, чем в зоне поражения ЧАЭС.

Где подробная карта заражения?

К сожалению, точной карты зараженных территорий не существует: подробный анализ не выгоден для властей и предприятий. Существование подобных карт с активными зонами приведет к штрафным санкциям и необходимости выплачивать огромные пособия и другие льготы.

Кроме того, радиация характеризуется сложным распространением: даже после аварии на ЧАЭС отмечено, что фон в 2 точках карты на расстоянии 50-200 метров друг от друга может отличаться на несколько порядков. Поэтому обвинять кого бы то ни было в отсутствии точных сведений нельзя. Но и забывать о том, что случайно можно зайти в «горячую» зону — не стоит.

Еще нужно учитывать, что в России огромное число небольших радиоактивных могильников, разбросанных по всем регионам, атомные электростанции, рудники, предприятия по переработке радиоактивных руд. Карта может выглядеть так, но это невероятно скудная версия реального положения вещей:

Здесь не отмечены даже официальные могильники: ввиду высокой секретности, многие из них после развала СССР пропали с карт — специально, или из-за увольнений людей, причастных к ним.

Видите знак радиационной опасности? Встретили на пути местность, где не растет ничего? Бегите оттуда.