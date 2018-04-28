В Венецию больше не пустят всех подряд

Сегодня в городе установлены турникеты, которые начнут фильтровать туристов.

Первые турникеты уже появились возле моста Конституции и на железнодорожном вокзале Санта-Лючия. Контрольные пункты будут временно закрывать переполненные туристами локации для новых гостей, пропуская только местных жителей. За соблюдением новых правил будут следить полицейские.

Кроме того, был введет лимит на посещение самых популярных мест в городе. Например, площадь Святого Марка смогут посетить не более 65 тысяч туристов в день.

Мэр города Луиджи Брагнаро объяснил решение требованиями безопасности, которые защищают как туристов, так и венецианцев.