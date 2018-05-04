Странный восход Луны удивил американцев

Луна радует не только романтиков, но любителей-астрономов. Американец Джейсон Маггард долгие годы наблюдает за восходами и закатами спутника Земли.

Однако восход луны 1 мая превзошел все ожидания. Маггард сказал, что это самый красивый лунный рассвет из всех, что он видел. И действительно, зрелище впечатляющее.

Луна излучала необыкновенно яркое оранжевое сияние, при этом солнце зашло еще час назад. Столб света был виден в течение получаса.

Причина такого феномена пока остается неизвестной. Необычный лунный восход запомнился и другим очевидцам, при этом лунный диск был больше обычного размера.