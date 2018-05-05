Пляжный отдых за границей: лучшие места

Совсем скоро наступит долгожданный сезон отпусков, когда вы сможете понежиться на берегу моря, забыв на некоторое время обо всех проблемах. Самым распространенным месяцем для туристических поездок считается июль, а место отдыха — заграница.

Но прежде чем планировать все необходимые детали, вам нужно решить, куда вы хотели бы поехать.

Пляжный отдых за границей 2018

Уже сейчас наступило время, когда необходимо задуматься о том, где бы вы хотели провести свои летние каникулы. Естественно, самым лучшим вариантом является оздоровительная поездка на морское побережье, расположенное где-нибудь за границей.

Таиланд;

Португалия;

Хорватия;

Черногория. Для туристов самыми популярными местами пляжного отдыха считаются:

Эти страны могут порадовать мягким климатом, свежими фруктами, морепродуктами, различными развлечениями для молодежи.

Помимо этого, существует еще ряд стран, которые привлекают путешественников необычными памятниками архитектуры и многовековой историей.

Греция

Греция является одним из самых популярных мест для путешествий. Лучше всего планировать отдых на первую половину июля: в это время еще не слишком жарко и не так много людей на пляжах. Средняя температура воздуха днем составляет +30°С до +32°С, ночью +22°С. Море теплое — от +25°С.

Если вы хотите хорошо провести время на пляже, то вам следует обратить внимание на острова Крит, Родос и Корфу. Комфортные условия обеспечивает легкий и прохладный бриз с моря, поэтому в июле там совсем не жарко.

Не менее уютный прием вам смогут обеспечить на полуострове Халкидики. Здесь можно найти песчаные пляжи, неповторимые природные ландшафты и уединенные морские пейзажи.

древний город Стагира;

руины храмов Диониса и Зевса;

пещера в окрестностях Петралоны;

монастыри Метеоры;

гора Афон;

храм Посейдона;

Афинский Акрополь;

Кносский дворец;

остров Санторини. Помимо водных развлечений и морских прогулок, туристы могут посетить различные экскурсионные маршруты на полуострове. К главным местным достопримечательностям можно отнести:

Стоит отметить, что отдых в Греции не слишком дорогое увлечение, особенно если найти подходящую путевку. В 2018 году можно приобрести горящие туры на неделю от 42 тыс. рублей на двоих человек.

Если вы предпочитаете путешествовать самостоятельно, то оптимальным вариантом будет полет из Москвы в Салоники и Афины, где их цена составит 8 тыс. рублей, на Родос от 13 тыс. рублей, на Крит от 12 тыс. рублей.

Италия

Италия славится самыми красивыми и комфортными курортами. Эта страна манит туристов лазурными пляжами. Если вы хотите приехать на отдых в середине лета, то вам нужно знать, что в это время наступает довольно жаркая погода. Днем температура воздуха может быть выше +30°С, ночью от +18 до +22°С, море теплое — +24-+26°С.

Венецианское и Лигурийское побережье;

курортный город Римини;

острова Сицилия, Сардиния, Капри. Самыми популярными курортами в Италии считаются:

Кроме того, вы можете посетить невероятно красивые итальянские города: Венецию, Флоренцию, Рим и Милан, которые сами по себе являются музеями мирового искусства.

Пляжный отдых удобно совмещать с шопингом: в июле начинаются летние распродажи, и самые убежденные модницы едут в Милан за эксклюзивом. В начале месяца скидки небольшие — всего 10-30%, зато хороший выбор моделей.

В это время цены на путевки довольно приемлемые. К примеру, отдых в Римини на неделю составит около 43 тыс. рублей. Отдых по системе «всё включено» стоит от 60 тыс. рублей на двоих.

Если вы предпочитаете самостоятельно планировать путешествие, то выгодные цены на авиабилеты в Италию вас также порадуют. Полет в Рим, Милан, Болонью, Венецию, Неаполь и многие другие города будет стоить около 9 тыс. рублей.

Испания

Летние каникулы в Испании — это незабываемый отдых для всей семьи. На протяжении нескольких месяцев там преобладает яркая и сухая погода. Днем температура воздуха составляет +32°С, ночью от +20 до +24°С, море очень теплое +25°С. В июле дожди идут редко и чаще всего в северных регионах страны.

Коста-Брава;

Коста-Дорада;

Коста-дель-Соль;

Ибица;

Канарские острова;

острова Менорка и Майорка. Наиболее популярными курортами считаются побережья:

Кроме того, многие экскурсионные туры смогут заинтересовать вас своими многовековыми архитектурными памятниками.

Самым популярным центром туристического движения стала Барселона, а также некоторые каталонские и кастильские города. Помимо этого, туристы могут увидеть настоящее испанское зрелище — корриду. Такие представления чаще всего происходят в Сарагосе, Сан-Себастьяне, Мадриде и не могут оставить зрителей равнодушными.

Клео.Ру

Для детей есть аквапарки и парки аттракционов, самый большой и известный из них — парк аттракционов «Порт Авентура», который расположен недалеко от Салоу.

Также Испания порадует всех представительниц слабого пола своими щедрыми распродажами. Таким образом, вы сможете сделать модные приобретения со скидками и порадовать близких приятными подарками.

Цены на путевки вас также порадуют. К примеру, путешествие на неделю на Майорку или курорт на побережье Коста-Брава составит около 48 тыс. рублей. Если вы захотите воспользоваться услугой «все включено», то цена за двоих будет варьироваться от 60 тыс. до 65 тыс. рублей.

Полет из Москвы в Барселону или Мадрид составит 10 тыс. рублей, на Ибицу или в Аликанте — от 15 тыс. рублей

Болгария

Еще одна замечательная страна, в которой вы сможете насладиться идеальным сочетанием климатических условий и невероятно красивыми песчаными пляжами. Ежегодно этот курорт привлекает сотни тысяч отдыхающих разного возраста. Одним из главных преимуществ курорта являются чистые побережья. Вода в Черном море содержит минимальное количество солей, поэтому тем, кто не умеет плавать, будет гораздо легче удержаться на поверхности воды.

Кроме того, на дне моря находится мягкий песок, который не ранит кожу. А это особенно важно для семейных пар, которые приехали на отдых с детьми.

Средняя температура воздуха в июле днем составляет около +28°С — +30°С, ночью +19°С, море прогревается до +24°С. В это время осадки выпадают крайне редко, поэтому плохая погода не сможет испортить ваш отдых.

водные лыжи;

серфинг;

экскурсии;

дайвинг;

парусный спорт. Кроме того, благодаря развитой инфраструктуре туристы могут найти массу развлечений:

Рильские озера;

Долину роз;

скальный монастырь Аладжа;

древний Несебр и София. Кроме стандартных пляжных развлечений, туристы посещают:

Цены на отдых в Болгарии более чем приемлемые. Нетрудно отыскать путевку на неделю стоимостью от 30 тыс. рублей. Есть также туры «все включено», которые стоят на несколько тысяч дороже обычных.

Кипр

Кипр — чудесный средиземноморский остров, который окутан мифическими историями. Еще с древних времен известно, что в этом месте родилась греческая богиня любви Афродита. Сегодня остров является самым популярным курортом среди многих туристов из разных стран. Круглый год можно любоваться золотыми пляжами и лазурному морю.

Климат на Кипре очень мягкий, подходит людям любого возраста, поэтому отдых в июле отличается особенным комфортом. Одним из самых популярных видов отдыха здесь становится дайвинг, тем более что подземный мир Средиземного моря очень разнообразен и необыкновенно красив.

античный Пафос;

монастыри в Троодосе;

аквапарк в Лимассоле или Айа-Наппе. Пользуясь относительно нежаркой погодой, можно отправиться на многочисленные экскурсии:

Помимо развлекательных мероприятий, жители острова могут рассказать туристам и о богатой культурной жизни. Талантливые артисты древнего амфитеатра Куриона проводят различные концерты, ставят спектакли по пьесам Шекспира или древнегреческим мифам.

Клео.Ру

Кроме того, ежегодно устраивают Праздник воды (Катаклизмос), который символизирует собой первый день Всемирного потопа. Любителям авангардного и экспериментального кино будет интересен кинофестиваль, который каждый год в июне проходит в Никосии.

Отдельного внимания заслуживает местная кухня. В рецептах многих блюд есть сочетания продуктов, заимствованные из Греции, Востока и Англии. Такая еда придется по вкусу как любителям рыбы и морепродуктов, так и заядлым мясоедам. Помимо этого, с древних времен Кипр славится отменным вином, которое готовят по специальной технологии. Его вкус действительно впечатляет, поэтому многие туристы с удовольствием дегустируют вина из различных сортов винограда.