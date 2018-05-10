Ещё
Что будет, если осушить Средиземное море
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что будет, если осушить Средиземное море 

Don't Panic 37 минут назад
Средиземное море всегда было одним из важнейших на всей планете. Даже сегодня жители более 20 стран напрямую зависят от него, но всего век назад многие люди вполне серьезно рассматривали проект полного осушения этого водоема. Его реализация могла привести к катастрофическим последствиям.
В 1920 году немецкий архитектор Герман Зергель предложил проект так называемой Атлантропы. Несмотря на всю фантастичность, он оказался вполне реальным: по сути, достаточно было бы перекрыть доступ воды из Гибралтарского пролива, чтобы осушить Средиземное море.
Всего три плотины, установленные в нужных местах, привели бы к освобождению примерно 576 000 квадратных километров суши. Так и появился бы новый континент, названный амбициозным архитектором Атлантропой.
Но Зергель совершенно не учитывал солености воды в море. Почва дна была бы так насыщена солями и минералами, что ни о каком сельском хозяйстве нельзя было бы и задумываться.
В общем, реализация проекта не привела бы ни к чему хорошему. В самом лучшем варианте на планете появилась бы огромная солончаковая пустыня, не предназначенная для жизни.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему после победы в войне в СССР наступил голод31
Марсоход запечатлел над планетой летящую «птицу»133
Безжалостная женщина-палач: жена комдива Щорса247
Тест: что вы знаете о Великой Отечественной войне390
Раскрыта тайна исчезновения ацтеков11
Видео
06:48
Что будет, если осушить Средиземное море
Места
03:25
У вас в бороде застряло: как украсить лицо мужчине
Безумный мир
05:48
Невероятные предметы, найденные после цунами
Вещи
07:49
Ученые: наши предки встречались с пришельцами
Безумный мир
14:54
На Марсе нашли голову статуи женщины-воина
Безумный мир
04:29
Безбашенные рекорды Книги Гиннесса
Безумный мир
03:32
Черный полковник: с него писали Жеглова и Шарапова
Истории
10:15
Раскрыта тайна исчезновения ацтеков
Истории
04:35
Показали тайный бункер Гитлера в Смоленске
Места
01:28
Странный восход Луны удивил американцев
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение