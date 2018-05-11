10 отличных идей для отдыха на море

Если вы любите море, но не любите скучное ничегонеделание в отеле, возможно, настало время задуматься об отдыхе на яхте. Двухнедельный круиз или короткая морская прогулка — что бы вы не предпочли, с борта корабля даже самые популярные летние морские курорты откроются вам по-новому.

Плавание на парусной яхте по греческим островам

Ионическое море — одно из лучших мест для путешествия на яхте, особенно для тех, кто решил попробовать такой вид отдыха впервые. Вам гарантирована богатая культурная программа, вкусная и дешевая еда и чистое море с идеальными условиями для снорклинга и дайвинга.

Миконос, Делос, Наксос, Ираклия, Аморгос, Куфониси, Антипарос и Парос — все эти острова Кикладского архипелага чем-то похожи друг на друга, но в то же время каждый по-своему неповторим. Открывать для себя укромные бухты и белоснежные пляжи, уютные деревушки и заброшенные церкви с борта парусной яхты — это незабываемое удовольствие!

Недельный круиз по Кикладским островам на парусной яхте с Миконоса — от 1113$ на человека.

Круиз вдоль Амальфитанского побережья

Побережье между Салерно и Сорренто буквально пропитано ароматом лимонов, звуками мандолины и атмосферой итальянской dolce vita. Всю прелесть карабкающихся по холмам городков, роскошных вилл и уединенных бухт по-настоящему можно оценить только с моря, делая остановки в самых красивых местах и наслаждаясь панорамами Неаполитанского залива.

4-дневный круиз по Амальфитанскому побережью из Неаполя — от 359$ на человека.

Relax-выходные на Искье

На острове Искья, расположенном близ Неаполя, есть все, чтобы как следует отдохнуть и душой, и телом. Восстановить силы и поправить здоровье можно в термальном комплексе «Сады Посейдона» с 20 бассейнами с водой из природных горячих источников, а погрузиться в атмосферу красивой сказки можно, прогулявшись по столице острова Форио с роскошными палаццо, уютными узкими улочками и центральной площадью, «нависающей» над морем.

fraufluger.ru

3-дневный круиз на парусной яхте из Неаполя вдоль побережья Искьи — от 285$ на человека.

Морская экскурсия по Лиссабону

Город на семи холмах — Лиссабон — открывается совершенно по-новому, если смотреть на него с воды. Следуя за спокойными водами реки Тежу, можно увидеть живописные мосты 25 апреля и Васко да Гама , исторический центр с белоснежной Базиликой-да-Эштрела и Торговой площадью, а также замок Святого Георгия. С борта корабля получаются самые красивые фотографии знаменитой статуи Христа, так что не забудьте фотоаппараты, чтобы запечатлеть защитника португальской столицы с лучшего ракурса.

2-часовая морская прогулка по Лиссабону на паруснике с англоговорящим гидом — от 44$ на человека

Плавание на деревянном гулете в Турции

Современные турецкие гулеты хоть и похожи на традиционные рыбацкие корабли, использовавшиеся в XIX веке, но по уровню комфорта намного превосходят своих старинных «собратьев». Они представляют собой полноценные яхты класса «люкс» со всеми необходимыми для комфортного плавания удобствами: уютными каютами, просторными гостиными зонами, широкими палубами для принятия солнечных ванн, а иногда даже небольшими бассейнами. Такие корабли порой ни в чем не уступают пятизвездочным отелям и имеют при этом одно неоспоримое преимущество: возможность свободно передвигаться, выбирая для остановок только самые красивые места и безлюдные пляжи.

Аренда гулета с экипажем в Бодруме, Мармарисе или Фетхие — от 618$ в день

Йога-тур на Сардинии

Сардиния может показаться не самым очевидным местом для занятия йогой, однако с грамотным инструктором и правильным настроем на этом острове также легко обрести внутреннюю гармонию, как в Индийских Гималаях. К северу от побережья Коста Смеральда распложена заповедная зона архипелага Ла Маддалена, где царят идеальная тишина и спокойствие. В условиях полной безмятежности и природной красоты сложные асаны, пранаямы и медитации идут особенно хорошо, и такая поездка станет для вас возможностью по-новому открыть себя и восстановить свой внутренний баланс.

Недельный круиз вдоль северного побережья Сардинии из Олбии — от 1235$ на человека.

Круиз по побережью Сицилии и Мальты на частной яхте

Стандартный двухнедельный отпуск можно провести, лежа на одном и том же гостиничном пляже, а можно — исследуя целый регион, каждый день открывая для себя новые города и купаясь в самых красивых и неприступных бухтах. Побережье Сицилии и Малтийский архипелаг — настоящая находка для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с осмотром достопримечательностей и дегустацией новых блюд. Артистическая Таормина, древние Сиракузы, барочная Валетта и десятки больших и маленьких островов по пути — из такой поездки вы привезете не только отличный загар, но и массу незабываемых впечатлений!

fraufluger.ru

Двухнедельный круиз вдоль побережья Сицилии и Мальты из Таормины — от 37031$ за яхту на 12 человек.

Парусная регата в Хорватии

Если этим летом вы хотите открыть для себя совершенно новый вид отдыха, отправляйтесь в хорватскую Риеку, где с 9 по 10 июня будет проходить парусная регата, в которой может принять участие любой желающий. Это морское приключение создано cпециально для того, чтобы научиться управлять яхтой, лучше познакомиться с Хорватией и почувствовать адреналин от настоящей гонки на воде — всего за одни выходные!

Двухдневный тур включает в себя обучение основам яхтинга, отдых, снорклинг и купание в бирюзовых водах Опатии, а также собственно участие в заплыве. В качестве бонуса — отличное настроение, яркие эмоции и новые интересные знакомства с яхтсменами из разных стран.

Участие в парусной регате в Риеке — от 1975$ за яхту на 6 человек

Плавание на суперяхте в Монако

Княжество Монако было, есть и будет тем уголком земли, куда едут, чтобы показать себя и посмотреть на других. И те, кто там гуляет, гуляют обычно на широкую ногу — с шампанским, черной икрой и шумными вечеринками. Специально для таких случаев и нужны шикарные суперяхты с бассейном, спутниковым ТВ и интерьерами от известного дизайнерского бюро. С такого корабля не стыдно попасть на бал, и уходить с такой лодки точно не захочется!

Аренда яхты на 10-12 человек с экипажем и полным набором водных развлечений — от 98747$ за неделю

Морская прогулка у берегов Каталонии

Террес-дель-Эбре — самый южный, малоизвестный россиянам регион Каталонии, расположенный в 60 километрах от Таррагоны. В 2013 году он был признан биосферным заповедником ЮНЕСКО , что означает: флора, фауна и природная красота этого места поистине уникальны. Исследовать регион лучше всего на «зеленой шхуне» — деревянном паруснике, экологичном и безопасном для окружающей среды. Во время морской прогулки вы сможете не только полюбоваться великолепными видами на дельту реки Эбро и горный массив Серра дель Монциа, но также поплавать с маской и встать на сапборд в живописных бухтах, недоступных для обычных «пеших» туристов.

fraufluger.ru

Прогулка на парусной яхте из Л’Амеллья-де-Мар — от 62$ на человека.