Что происходит в заброшенных городах-призраках

Фотографии заброшенных городов и опустевших деревень вызывают оторопь. Но если вы думаете, что покинутых человеком мест на планете немного, то вы заблуждаетесь. Вот лишь некоторые из таких пугающих городов-призраков:

1. Ганкаджима, расположенный на японском острове Хасима. Когда на острове нашли уголь, сюда начали прибывать рабочие. В конце концов их стало так много, что построили город. В семидесятых годах прошлого века добычу угля прекратили, а все жители покинули город.

2. Посёлок Пирамида на острове Западный Шпицберген в России. В нём жители работники угольной шахты. В 1997 году шахту закрыли, и уже через год в посёлке не осталось жителей.

3. Квартал Вароша на Кипре. Некогда процветающий элитный курорт сейчас полностью заброшен. Население эвакуировали в течение суток в 1974 году после вторжения турецкой армии.