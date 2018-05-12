Как сэкономить на путешествиях: важные лайфхаки

Путешествие, вопреки мнению многих людей, это не такое дорогое удовольствие. Чем больше вы участвуете в планировании маршрута и развлечений, тем дешевле вам оно обходится. Автор канала Trvl Blog Ирина Миронова делится лайфхаками, как объехать весь мир за копейки.

Как покупать туры

Чтобы максимально сэкономить, надо брать горящий тур накануне вылета. В таких ситуациях, когда туроператоры понимают, что все — квот мест в отеле нераспроданных много, места на самолет пропадают, они стараются «выйти в ноль» и продать тур по себестоимости, а порой и ниже. И вот такие туры обычно самые дешевые. В марте мы так купили тур на Кипр накануне вылета: 28 тысяч за троих за неделю отдыха, включая все перелеты, трансфер, проживание и даже завтраки. Я кстати, каждый день делаю обзор по горячим турам у себя на канале.

Но вот если вы собираетесь отдыхать летом, и даты отпуска у вас конкретные — ни шагу назад или вперед — я бы советовала брать тур заранее, месяца за 3-4, как только открываются продажи на нужное вам направление. По акции «раннее бронирование» вы сможете сэкономить процентов 15-20.

Покупать тур нужно на сайте туроператора: в России это «БиблиоГлобус», Coral Travel, Pegas, Tez. Если вы обратитесь в турфирму, будет наценка (они тоже кушать хотят, но кормить турфирму совершенно необязательно).

Пакетный тур или самостоятельная поездка?

В страны пляжного отдыха часто выгоднее лететь, покупая именно пакетное предложение: в Турцию, Египет, Тайланд туроператоры фрахтуют целые чартеры, обеспечивая постоянную загрузку, выкупают блоки мест в отелях со значительной скидкой за объем, поэтому даже со своей наценкой они могут предлагать туры по цене, порой значительно ниже самостоятельного путешествия.

А вот если вы решили прогуляться по европейским столицам, то спланируйте путешествие самостоятельно. Покупая билеты от крупных европейских лоукостеров, можно значительно сэкономить. Кроме того, самостоятельное путешествие избавит вас от постоянных подгонялок от организаторов группы — захотел в Риме задержаться на денек, задержался: никаких проблем.

Когда покупать билеты

Покупать билеты надо заранее и на распродаже. Все свои распродажи авиакомпании анонсируют на сайте, для подписчиков — в рассылке. Если не подписаны на рассылки от авиакомпаний, подпишитесь, отслеживайте акции и будет вам счастье в виде дешевых билетов. Иногда туроператоры распродают билеты на чартеры — анонсы можно найти на сайте tourdom.ru. Периодически акции авиакомпаний я анонсирую у себя в канале.

Еще один способ летать дешево — это лоукостеры. В России единственный лоукостер — это «Победа». Они периодически распродают билеты по своим направлениям. В такие моменты у них можно урвать несколько билетов, но при последней распродаже, когда «Победа» анонсировала перелеты по 499 руб., сайт так висел, что для того, чтобы что-то купить, приходилось много раз обновлять страницу. Я купить не смогла, но знаю, что многим упорным путешественникам удалось урвать парочку билетов.

В Европе очень много лоукостеров, например, WizzAir или RianAir, которые постоянно устраивают распродажи по внутриевропейским направлениям. Билеты из Вильнюса или Риги в Лондон можно купить за 15-20 евро туда-обратно. Я так брала билеты из Вильнюса в Париж, и они обошлись мне всего в 20 евро туда-обратно. А размеры ручной клади у них приличные, в отличии от той же «Победы», у которой габариты багажа такие ущербные, что позволяют возить с собой разве что косметичку. И да, что важно — из нашей страны у европейских лоукостеров очень мало направлений, но есть много интересных рейсов из ближайшего к нам Вильнюса, до которого из Москвы на поезде можно доехать всего за 14 часов.

Сэкономить на проезде до Вильнюса можно, покупая билеты не до европейской столицы, а чуть дальше — до российского Чернышевского. Никто не помешает вам выйти в Вильнюсе. Билеты на один и тот же поезд обойдутся вам почти в 2 раза дешевле.

Как перемещаться по стране

Я всегда за то, чтобы арендовать машину. Это свобода действий и существенная экономия. А бронируя авто заранее (вместе с покупкой билетов, например), вы можете получить авто с большой скидкой или машину повышенной комфортности. Если вы не любитель авто или прав у вас нет, то передвигайтесь общественным транспортом. И опять же: есть онлайн-сервисы, такие как Busfor, или Lux Express, которые устраивают распродажи автобусных билетов, и порой доехать из одной европейской столицы в другую можно за пару евро.

Где жить, где обедать и что смотреть

Дешевле всего обходится проживание в хостеле. Здесь царит минимализм: кровать, розетка и место, куда можно кинуть вещи. Подходит не всем, но экономит деньги и расширяет границы общения — новые знакомства с соседями по комнате в хостеле завести проще всего. Сейчас все более популярным становиться каучсерфинг, дающий возможность бесплатного проживания в путешествии. Такой вид проживания не подойдет семьям с детьми, а вот молодым и задорным путешественникам— вполне.

Я не сторонник питания по системе all inclusive, когда все питание и напитки уже включены в стоимость, но в таких странах как Турция и Египет это очень удобно. В том же Египте отели иногда находятся так далеко от мест, где можно нормально пообедать, что лучше питаться в отеле.

В Европе такой тип питания не распространен, в основном предлагается завтрак. Путешественнику, который не сидит на месте, это подходит лучше всего. Так удобно позавтракать в отеле и умчать покорять город — прогуляться по улицам, заглянуть в пару музеев, найти необычный ресторан и поесть там же, не переживая, что в отеле у тебя стынет уже оплаченный обед.

Если вы не планируете проводить отпуск на территории отеля, выбирайте вариант проживания с завтраками или вообще без питания: чашку кофе можно найти, где угодно.

Экскурсии лучше покупать на месте. Если брать через туроператора, рискуете переплатить вдвое больше, чем если бы вы брали экскурсию в местном агентстве. Все эти мифы, про то, что медицинская страховка не действует, если с вами что-то случилось во время экскурсии, проводимой местным агентством, просто страшилка.

Можно заранее пообщаться с местными на «Фэйсбуке» и найти гида среди местных жителей. По отзывам на TripAdvisor или в соцсетях можно найти человека, которому стоит доверять. Местные отведут вас в нетуристические красивые места и прокатят по злачным барам ночью.

Можно воспользоваться путеводителями: например, приложениями Meduza, пабликами и каналами про конкретную страну — они вполне могут стать вашими проводниками в мир незнакомого города.

Во многих музеях есть дни, когда вход стоит дешевле обычного или вообще обойдется любознательному туристу бесплатно. Если подгадать заранее, можно существенно сэкономить на культурных ценностях. Во время религиозных или государственных праздников многие развлечения могут быть недоступны, это тоже стоит заранее учесть.