10 самых охраняемых мест в мире

Военные базы, библиотеки, секретные хранилища и даже паркинг. Есть места, которые охраняются покруче Белого дома, — о них читайте в нашей подборке.

Зона 51, США

База ВВС США, существование которой было подтверждено только в июле 2013 года. Из-за повышенной секретности объекта пространство вокруг Зоны 51 ограничено для полетов, а гражданские и большинство военных не могут попасть на территорию базы. Зона 51 стала фавориткой среди уфологов и поклонников теории заговоров. Стали говорить, что этот район часто посещают летающие тарелки: люди путали испытываемые прототипы с кораблями пришельцев. В итоге Зона 51 в коллективном воображении трансформировалась в базу, на которой американское правительство якобы удерживало захваченных пришельцев.

Во время Второй мировой ВВС США открыли небольшой аэропорт в районе высохшего озера Грум, в 130 км к северо-западу от Лас-Вегаса. Эта зона обозначается на картах как Area 51 — «Зона 51». Об этом объекте забыли до апреля 1955 года — до тех пор, пока администрации Эйзенхауэра не понадобился центр для испытаний новых самолетов-шпионов. Площадь базы была расширена до 37 на 40 км. 24 июля она приняла первый прототип Lockheed U-2. За несколько месяцев были построены дома, школы, кинозалы и поля для игры в бейсбол для переведенных туда военнослужащих. База получила название Paradise Ranch.

Поскольку разработки, проводящиеся на территории базы, были связаны с военным оборудованием, они проводились под грифом «Совершенно секретно» и территория базы всегда тщательно охранялась.

Секретный объект в горе Ямантау

Поселение Межгорье в Республике Башкортостан — самый труднодоступный и загадочный город России. Рядом с этим населенным пунктом в горе Ямантау ведется какое-то строительство. Есть предположение, что это хранилище для стратегического запаса Российской Федерации.

Вторая версия — бункер в Ямантау будет одним из объектов инфраструктуры системы «Мертвая рука» (или «Периметр»). Система «Периметр» запускает автоматический массированный ядерный удар. Она гарантирует старт баллистических ракет подводного, воздушного и шахтного базирования в том случае, если противником будут уничтожены ВСЕ пункты, способные отдать приказ об ответной атаке. Она полностью независима от остальных средств связи и командных систем, даже от «ядерного чемоданчика» системы «Казбек».

Самая распространенная версия — в Ямантау строят подземный город на тысячи человек, куда переедет руководство страны в случае Третьей мировой войны.

Дата-центр HavenCo

Семь лет назад без объяснения причин закрылся дата-центр HavenCo, находящийся в крепости неподалеку от юго-восточного побережья Великобритании. Центр открылся в 2000 году на территории княжества Силенд — виртуального государства, провозглашенного в 1967 году британским отставным майором Пэдди Роем Бейтсом. Компания HavenCo надеялась, что расположение на суверенной территории спасет ее от действия ограничений британского интернет-законодательства. HavenCo прекратила свое существование в 2008 году.

Секретное хранилище церкви мормонов

Близ Солт-Лейк-Сити располагается хранилище, принадлежавшее Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (наиболее крупная ветвь мормонизма). Бункер находится под гранитной горой на глубине около 200 метров. Хранилище сконструировано таким образом, что сможет выдержать ядерный взрыв, а записи тщательно охраняются. По слухам, некоторые особо секретные экспонаты оснащены тепловыми датчиками и датчиками движения.

Бункер «Пионен»

Центр «Пионен» построили в Стокгольме для того, чтобы правительство Швеции смогло работать в случае ядерного удара. После того как холодная война закончилась, интернет-провайдер Bahnhof переквалифицировал «Пионен» в дата-центр. Попасть внутрь можно через единственный тоннель, а внутренняя инфраструктура имитирует подземный город: есть парники, «зеленые» зоны, аквариумы и даже система смены дня и ночи. Самый известный клиент дата-центра «Пионен» — WikiLeaks

Библиотека Ватикана

В библиотеке Ватикана собраны самые ценные исторические документы из когда-либо найденных.

Считается, что огромнейшая библиотека Ватикана, появившаяся в XV веке, хранит в себе чуть ли не все священные знания человечества. Впрочем, большая часть книг является засекреченной, а к некоторым свиткам имеет доступ лишь папа римский.

По мнению специалистов, здесь хранится более миллиона книг, свитков и различных исторических документов. В хранилище могут попасть ученые и теологи, но только имея при себе лишь ручку и бумагу. Внутри посетителей сопровождают два гвардейца и священник. Протяженность архива — 84 километра.

Форт Нокс

Место, где хранится золотой запас США вместе с ценнейшими историческими документами, тщательно охраняется. Войти в форт можно через дверь весом в 22 тонны.

База сайентологов

База располагается в пустыне Нью-Мексико. Нет достоверной информации о том, что здесь хранится, но вход защищен 2,5-тонными дверьми. Попасть внутрь могут только главные адепты. На поверхности над архивом выведены знаки, предназначенные то ли для инопланетян, которые придерживаются той же веры, то ли для основателя церкви Рона Хаббарда — чтобы его реинкарнация могла найти дорогу на базу.

Курорт «Зеленый шиповник»

Эксклюзивный курорт, расположенный в лесах Западной Вирджинии в США. Площадь территории — более 2 тыс. гектаров. В «Зеленом шиповнике» проводят свой отпуск самые высокопоставленные политики. Главная загадка этого места находится под землей. Дверь весом в 25 тонн закрывает вход в бункер, полный припасов и обустроенный для проживания. Именно туда отправится весь Конгресс США в случае ядерной войны.

Паркинг Bold Lane

Да-да, именно паркинг. Он находится в городе Дербишир, Великобритания, и является одним из самых безопасных мест на планете. Никто не сможет войти или въехать без специального пропуска. После того как машина припаркована, включается множество датчиков движения, объема и звука, которые контролируют пространство вокруг автомобиля. При срабатывании сигнализации все входы и выходы автоматически блокируются.