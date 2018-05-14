Ещё
Что НАСА «прячет» на Плутоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что НАСА «прячет» на Плутоне 

Рамблер 2 часа назад
12 мая 2006 года с мыса Канаверал стартовала автоматическая межпланетная станция НАСА New Horizons. Станция отправилась в сторону Плутона, чтобы собрать информацию об этой планете. В июле 2015 года зонд пересёк орбиту Плутона и впервые в истории человечества сделал фотографии на границе Солнечной системы, запечатлев на кадрах поверхность Плутона. Некоторые фотографии заинтересовали конспирологов. По их мнению, отсутствие ударных кратеров в Долине Спутника выглядит искусственно и не вписывается в общую картину. Сторонники теории заговоров считают, что некоторые снимки подверглись ретуши. Конспирологи послали запрос в НАСА и получили любопытный ответ: «Обработка ровного светлого пятна в Долине Спутника, проведённая в графическом редакторе в обратном порядке, обнаружила беспорядочную груду серых пикселей, напоминающий фото Плутона с телескопа „Хаббл“. Тогда они попытались разглядеть картинку, приблизив её и улучшив разрешение, и обнаружили, что картина не так однозначна, как уверяет аэрокосмическое агентство.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не стал мелочиться, деньги были»23
Монета СССР за миллион: найти клад у себя дома234
Гибель Сергея Есенина: что произошло на самом деле89
Девушка пришла в шок, узнав, кем является ее щенок52
Интимная лексика на Руси: никаких запретов43
Видео
13:54
Покинутые города СССР, о которых запрещено знать
Места
01:54
Мужчине подожгли волосы — и он стал красавчиком
Безумный мир
06:48
Что будет, если осушить Средиземное море
Места
05:06
Раскрыта ещё одна тайна пирамиды Хеопса
Места
05:19
Какие загадки хранят храмы
Места
04:12
Что НАСА «прячет» на Плутоне
Места
10:21
Поразительные факты о том, что вы видите ежедневно
Вещи
01:00
Американских «пришельцев» выдают за лобстеров
Безумный мир
03:25
У вас в бороде застряло: как украсить лицо мужчине
Безумный мир
05:48
Невероятные предметы, найденные после цунами
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение