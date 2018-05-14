Что НАСА «прячет» на Плутоне 

12 мая 2006 года с мыса Канаверал стартовала автоматическая межпланетная станция НАСА New Horizons. Станция отправилась в сторону Плутона, чтобы собрать информацию об этой планете. В июле 2015 года зонд пересёк орбиту Плутона и впервые в истории человечества сделал фотографии на границе Солнечной системы, запечатлев на кадрах поверхность Плутона. Некоторые фотографии заинтересовали конспирологов. По их мнению, отсутствие ударных кратеров в Долине Спутника выглядит искусственно и не вписывается в общую картину. Сторонники теории заговоров считают, что некоторые снимки подверглись ретуши. Конспирологи послали запрос в НАСА и получили любопытный ответ: «Обработка ровного светлого пятна в Долине Спутника, проведённая в графическом редакторе в обратном порядке, обнаружила беспорядочную груду серых пикселей, напоминающий фото Плутона с телескопа „Хаббл“. Тогда они попытались разглядеть картинку, приблизив её и улучшив разрешение, и обнаружили, что картина не так однозначна, как уверяет аэрокосмическое агентство.