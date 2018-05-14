Какие загадки хранят храмы

Сооружения, где проводятся ритуалы, всегда отличаются особой величественностью. Для строительства и украшения храмов правители и обычные люди не жалели ни сил, ни средств. Но некоторые культовые здания и комплексы настолько необычны, что сложно поверить в их существование.

1. В индийском городе Конарак существует Храм Солнца. Он построен в виде гигантской колесницы, запряжённой семью конями, символизирующими неделю. У колесницы 24 колеса, которые олицетворяют сутки. Стены храма декорированы изящными скульптурами, а главной статуей считается фигура Бога Солнца.

2. Скальный индуистский храм Кайласанатха (Индия). 7 000 человека высекали храм в монолитной скале в течение полутора веков. Сверху донизу стены покрыты резьбой.

3. Ангкор-Ват — храм-исполин в Камбоджи. В храме три уровня, которые соединяются множеством лестниц и переходов. Венчают его центральная и четыре угловых башни, причём башня в центре возвышается на 65 метров. Все поверхности покрыты затейливыми узорами. Чаще всего на изображениях видна небесная танцовщица Апсара, в храме насчитывается около 1 000 её изображений и ни одно не повторяется.