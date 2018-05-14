5 мест для отпуска для тех, кого сложно удивить

Недавнее исследование показало, что почти треть путешественников (29%) во всем мире ищет уникальное жилье, чтобы расслабиться на отдыхе. Компания Booking.com, мировой лидер с самым широким выбором вариантов размещения, составила гид по уникальным вариантам жилья, которые помогут путешественникам вырваться за грани привычного и получить удовольствие от поездки.

Отель CityHub — Амстердам, Нидерланды

Отель CityHub, оснащенный футуристичными номерами-капсулами, находится в центре оживленного Амстердама. 25% респондентов отметили, что для следующей поездки хотели бы забронировать жилье с техническими новшествами. В отеле CityHub по прибытии гостям выдают специальный браслет, с помощью которого можно открыть дверь своей капсулы и настроить освещение. Кроме того, для постояльцев отеля создано мобильное приложение, через которое можно пройти регистрацию при заселении, пообщаться с другими гостями, а также получить доступ к туристической информации от CityHosts. Согласно результатам опроса, 19% путешественников во время поездки испытывают трудности с поиском новых впечатлений, так что это приложение станет для них отличным помощником.

Агроусадьба Le Gallozzole — Монтериджони, Италия

Почти четверть путешественников (23%) ищет жилье с кухней, чтобы готовить местные блюда, а 21% респондентов хотел бы познакомиться с традиционной кухней остановившись у местного жителя. Для отдыха посреди завораживающих тосканских холмов подойдет агроусадьба Le Gallozzole. Она расположена на действующей ферме по производству оливкового масла и вина. Из агроусадьбы открывается потрясающий вид на загородную местность Тосканы. Гости по достоинству оценят полностью оборудованную фермерскую кухню и удобное расположение. Агроусадьба находится всего в нескольких минутах езды от средневекового города Монтериджони, на фермерских рынках которого можно найти местную продукцию.

Отель Dreamcatcher Tipi — Гардинер, США

Треть респондентов (32%) отметила, что ищет дома для отпуска на лоне природы. Волшебный американский отель Dreamcatcher Tipi в Монтане предлагает гостям провести ночь под звездами. В этом отеле можно выбрать одно из 10 роскошных жилищ «типи» с обогревателями, мягкими одеялами и завораживающим видом на горы. Типи находятся всего в 8 км от входа в Йеллоустоунский национальный парк, куда съезжаются путешественники со всего мира. В национальном парке можно порыбачить на реке Йеллоустоун и познакомиться с дикой природой.

Treehotel — Харадс, Швеция

Почти четверть (23%) путешественников подумывает о бронировании дома для отпуска вдали от скоплений туристов и хорошо известных мест. Отличный выход — дом на дереве в лесах Швеции. Эко-номера отеля Treehotel оформлены в элегантном современном стиле. В числе удобств большие кровати. Из всех номеров открывается вид на загородную местность и лес. По запросу сотрудники отеля Treehotel организуют различные мероприятия. Летом гости могут отправиться в пеший поход, поплавать на каяках и покататься на велосипедах с толстыми покрышками, а зимой популярны катание на собачьих упряжках и снегоходах, подледная рыбная ловля, прогулки на снегоступах.

Xi'an Xiangzimen Youth Hostel — Сиань, Китай

Половина путешественников (50%) считает, что выбор в пользу недорогих вариантов проживания поможет преодолеть барьеры в путешествии и не беспокоиться о чрезмерных тратах. Хостел Xi'an Xiangzimen расположен в традиционном китайском дворе. Здесь можно забронировать как общие, так и отдельные номера в традиционном восточном стиле. Хостел удобно расположен всего в нескольких минутах ходьбы от городских стен Сианя и рынка антиквариата.

* «Путешествия без границ» — исследование, проведенное по заказу Booking.com независимой компанией среди репрезентативной выборки взрослых путешественников, которые совершили поездку за последние 12 месяцев / планируют совершить поездку в ближайшие 12 месяцев. Общее количество опрошенных — 20 500 человек (более 1 000 из Австралии, Германии, Франции, Испании, Италии, Китая, Бразилии, Индии, США, Великобритании, России, Индонезии и Колумбии и более 500 из каждой из следующих стран: Япония, Новая Зеландия, Таиланд, Аргентина, Бельгия, Канада, Дания, Гонконг, Хорватия, Тайвань, Мексика, Нидерланды, Швеция, Сингапур и Израиль). Респонденты проходили онлайн-опрос в марте 2018 года.

* «Идеи для декора» — исследование, проведенное по заказу Booking.com независимой компанией среди 18 500 респондентов (более 1 000 из Великобритании, США, Бразилии, Китая, Германии, Италии, Испании, Франции, Индии, Сингапура и России и более 500 из каждой из следующих стран: Австралия, Аргентина, Бельгия, Канада, Дания, Гонконг, Хорватия, Индонезия, Япония, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Швеция, Таиланд и Тайвань). Респонденты проходили онлайн-опрос в ноябре 2017 года.