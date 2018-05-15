Главные секреты Крымского моста

Строительство Крымского моста началось в феврале 2015 года. Первые легковые автомобили смогут проехать по нему уже 16 мая. Это поистине гигантское сооружение, вес которого в два раза больше веса пирамиды Хеопса. Протяжённость арки Крымского моста — 227 метров. Чтобы она была заметна издалека, её окрасили в белый цвет. Автомобильная часть моста имеет четыре полосы, которые рассчитаны на проезд 40 000 автомобилей в сутки. Максимальная разрешённая скорость — 90 км/ч, при такой скорости весь мост, переместившись из Краснодарского края в Крым, можно преодолеть за 13 минут. За состоянием моста следят 18 диспетчеров, которые получают данные с 19 видеокамер, семи метеостанций и 400 различных датчиков. Мост спроектирован сейсмоустойчивым: благодаря конструктивным особенностям он может выдержать землетрясение силой до девяти баллов.