Какие территории России финны считают своими

Идеи создания «Великой Финляндии» более двух веков и, казалось бы, маргинальная несбыточная концепция имеет официальную поддержку в политических и деловых кругах страны. По мнению националистов из Хельсинки их страна должна прирасти территориями северной Норвегии, частью Швеции, всей Эстонией, Карелией, Выборгом, Кольским полуостровом. Самые «горячие финские» парни рассчитывают на Архангельскую область и территории РФ до Северного Урала.

История идеи «Великой Финляндии»

В середине XIX века ботаник Вирцен провел исследование и выяснил, что ареал распространения характерных для Суоми растений не ограничивается территорией, находящегося под контролем России княжества Финляндского, а доходит до восточной границы Белого моря. В 80-х годах XIX века идею большой державы финнов подхватили национально настроенные художники, писатели и композиторы. В историю концепция вошла под термином «карелиализм».

Сразу после развала Российской империи финские националисты, которых поддерживала Германия стали воплощать в реальность идею «Великой Финляндии». Главнокомандующий Густав Манергейм в 1918 году обратился к своим бойцам с речью о необходимости изгнать большевиков не только с Финляндии, но и с Восточной Карелии. В умы финнов этот эпизод вошел под названием «клятва меча» и современными националистами воспринимается символом будущей борьбы.

В 1918 году финская армия взяла под контроль Восточную Карелию и Кольский полуостров. После первой советско-финского конфликта, который историки из Хельсинки называют «племенной войной» большевики пошли на незначительные уступки. В 1921 году под лозунгом поддержки восстания советской части карел финны снова перешли в наступление. В результате конфликта между странами была установлена четкая граница.

В 20-х годах ХХ века Финляндия предъявила претензии слабой и экономически бедной тогда Норвегии, от нее требовалось передать соседу провинцию Финмарк, с нардом квелов, который говорили на финском языке. Следующей целью стала шведская провинция Норрботтен и территория Эстонии, населенная народностью финской языковой группы. Финские националисты требовали для этих территорий широкой автономии и планировали в будущем взять их под контроль.

Советский и российский период

Первую попытку вернуть утраченные после «Зимней войны» 1940 года земли финны сделали сразу после окончания Второй мировой войны. Президент Юхо Паасикиви надеялся, что дружба с СССР поможет договориться о возврате территории вокруг Сайменского канала. Москва ответила, что вопрос изменения существующих госграниц закрыт.

Новый президент Финляндии Урхо Кекконен, также пытался договориться с советским руководством. Политик несколько раз предлагал обменять Выборг, на северо-восточный район финского Заполярья. Финны в обмен на согласие советской стороны были готовы признать Восточную Германию и поддержать СССР на международной арене. Однако с отставкой Хрущева план сорвался.

В 2008 году финская газета Helsingin Sanomat выпустила статью, в которой говорилось, что в начале 90-х году администрация Бориса Ельцина неофициально предлагала президенту Койвисто купить земли Карелии, но дальше частных разговоров дело не пошло.

«ПроКарелия» — флагман финского национализма

После развала СССР дискуссия разгорелась снова и здесь первую скрипку играла общественная организация «ПроКарелия», в которой числятся финской военные, ученые, экономисты, крупные промышленники и бизнесмены. Эта группа подготовила собственный план возвращения, и обустройства русской части финских земель.

В поддержку идеи в Финляндии собрали несколько сотен тысяч подписей. В будущем на «освобожденные» территории предлагается переселить 300 тысяч финнов. Из 360 тысяч русских проживающих на «новых землях» Суоми 120 уедет в РФ. Останутся только пожилые люди, которые со временем вымрут. «ПроКарелия» считает, что на обустройства новых территорий уйдет 10 лет и 30 миллиардов евро, однако расходы быстро окупятся в виде налогов и сокращения безработицы.

Влиятельный в Финляндии политик Риитты Уосукайнен заявляла, что всех русских живущих на исторических землях суоми следует выслать. В известной статье финского журналиста Бэкмана говорится, что многие политики и бизнесмены Финляндии ожидают распада России уже к 2025 году, после которого к их стране отойдут обширные территории.