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Как изменится мир к 2050 году 

Рамблер 2 часа назад
Вам интересно, какой станет жизнь в будущем? Что произойдет в ближайшие десять-двадцать лет? Как изменятся технологии?
Многие пытаются спрогнозировать, как изобретения повлияют на повседневную жизнь обычных людей и на весь мир в целом. Вот только несколько предположений, выдвинутых футурологами.
1. В этом году Илон Макс может организовать первое путешествие вокруг Луны.
2. На 2020 год запланировано завершение строительства самого высокого в мире здания — Jeddah Tower, ранее известная как Kingdom Tower в Джидде (Саудовская Аравия). Вместе со шпилем ее высота будет составлять 1 007 метров.
3. В 2022 году в США и Европе могут принять первые законы, определяющие взаимоотношения человека и роботов.
4. 2024 год — время запуска ракеты Space X к Марсу.
5. В 2026 году наконец-то завершится возведение Собора Святого Семейства в Барселоне, спроектированного Антонио Гауди. Его строительство началось в 1882 году.
6. В 2027 году может войти в обиход «умная» одежда, которая подарит человеку сверхспособности.
7. На 2028 год предсказывают полный переход землян на солнечную энергию.
8. К 2030 году компьютеры научатся образному мышлению.
9. 2035 год ознаменуется тем, что начнется массовая 3D-печать органов и зданий.
10. В 2036 году будут отправлены зонды к звезде Альфа Центавра.
11. В 2037 году планируется запустить международный термоядерный реактор.
12. 2045 году станет началом эры технологической сингулярности, когда человек и машина станут единым целым.
13. В 2048 году утратит силу мораторий на освоение Антарктиды.
14. В 2050 году на Земле будет жить 10 миллиардов человек, а средняя продолжительность жизни вырастет до 76 лет.
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