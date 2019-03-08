Как изменится мир к 2050 году

Вам интересно, какой станет жизнь в будущем? Что произойдет в ближайшие десять-двадцать лет? Как изменятся технологии?

Многие пытаются спрогнозировать, как изобретения повлияют на повседневную жизнь обычных людей и на весь мир в целом. Вот только несколько предположений, выдвинутых футурологами.

1. В этом году Илон Макс может организовать первое путешествие вокруг Луны.

2. На 2020 год запланировано завершение строительства самого высокого в мире здания — Jeddah Tower, ранее известная как Kingdom Tower в Джидде (Саудовская Аравия). Вместе со шпилем ее высота будет составлять 1 007 метров.

3. В 2022 году в США и Европе могут принять первые законы, определяющие взаимоотношения человека и роботов.

4. 2024 год — время запуска ракеты Space X к Марсу.

5. В 2026 году наконец-то завершится возведение Собора Святого Семейства в Барселоне, спроектированного Антонио Гауди. Его строительство началось в 1882 году.

6. В 2027 году может войти в обиход «умная» одежда, которая подарит человеку сверхспособности.

7. На 2028 год предсказывают полный переход землян на солнечную энергию.

8. К 2030 году компьютеры научатся образному мышлению.

9. 2035 год ознаменуется тем, что начнется массовая 3D-печать органов и зданий.

10. В 2036 году будут отправлены зонды к звезде Альфа Центавра.

11. В 2037 году планируется запустить международный термоядерный реактор.

12. 2045 году станет началом эры технологической сингулярности, когда человек и машина станут единым целым.

13. В 2048 году утратит силу мораторий на освоение Антарктиды.

14. В 2050 году на Земле будет жить 10 миллиардов человек, а средняя продолжительность жизни вырастет до 76 лет.