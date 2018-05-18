10 заброшенных усадеб Ленобласти

Прогуливаясь по безлюдным просторам, лесам и полям Ленинградской области , можно встретить великое множество давно заброшенных и полуразрушенных усадеб. Некогда пышные и роскошные постройки скрываются в тени живописных лесов, которые когда-то служили парками. Однако с течением времени про них совсем позабыли люди. В настоящее время памятники прошлого скрывают тайны, о которых мы никогда не узнаем, и живут своей собственной, невероятно таинственной, жизнью. Ivbg.ru и Blog Fiesta собрали десяток самых значимых и видных даже после запустения усадеб.

Усадьба Куммолово

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Фамильная усадьба Блюментростов и фон Герсдорфов была построена в 1920-х годах XIX века. Великолепный дом стал центром всей усадьбы. Его окружали прекрасные пейзажные сады и разнообразные постройки. Три гостевых домика, огромные конюшни с сараем для карет, бани, винокурный завод и скотный двор расположились на просторах комплекса. В своё время здание забросили. На сегодняшний день здесь сохранились подъездная дорога и колодец, бывшее винохранилище, слева от главного дома — руины хозяйственного корпуса, за господским домом — остатки кавалерийского корпуса, внутри которого стоит массивная печь.

Где находится: бывший населенный пункт Куммолово, Ломоносовский район Ленобласти.

Усадьба барона Врангеля

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Врангели — одна из многочисленных ветвей скандинавских баронов, что подарила истории Гражданской войны знаменитого «чёрного барона», генерал-лейтенанта Петра Николаевича Врангеля, главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России (ВСЮР). Его усадьба находится в деревне Торосово. Развалины некогда величественного баронского особняка и парк начинаются прямо во дворе местной администрации. Заруливаешь на стоянку к дверям поселкового совета и наслаждаешься: хочешь — с горки катайся, а хочешь — можно запечатлеть останки архитектурного чуда, пока есть на что смотреть. Дом был выстроен под «английскую готику» в 1870 году, а имя архитектора, увы, не дошло до наших дней. Даже в нынешнем ужасающем виде особняк кажется нарядным. Крепкая кирпичная кладка и архитектурное решение говорят об основательности и вкусе его владельца — барона Михаила Георгиевича Врангеля — Лифляндского генерал-губернатора и дяди белого генерала. Усадебный парк целиком рукотворный. Тщательно продумана организация отдельных его участков. Раскидистые кроны лип, лиственниц, дубов, ясеней, вязов чередовались с чёткими силуэтами елей и пихт.

Где находится: деревня Торосово, Волосовский район Ленобласти.

Усадьба Альберхтов

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В начале XVIII века Котельская мыза принадлежала святейшему князю Меньшикову, но в 1730 году Анной Иоанновной эти земли были жалованы в потомственное владение майору лейб-гвардии Преображенского полка Ивану Ивановичу Альбрехту. Вплоть до 1885 года землёй и усадебным комплексом распоряжалась семья Альбрехтов. В этот период здесь появилось множество прекрасных зданий, главным из которых стал усадебный дом, исполненный по проекту архитектора А. И. Мельникова в 1828 году. После революции имение передали в учёт Петроградского земотдела. Оно стало частью совхоза «Котлы». В 1918 году под крышей барского дома разместились волисполком и сельский клуб. Война не пощадила некогда богатую усадьбу. Здание было сильно повреждено и несколько раз горело. После войны в постройках усадебного комплекса расположилась Котельская школа-интернат. Потом здание долгие годы пустовало. Сегодня усадьба Альберхтов почти разрушена. Ходят слухи, что под барским домом существует целая система подземных ходов.

Где находится: деревня Котлы, Кингисеппский район Ленобласти.

Усадьба Демидовых

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За свою долгую историю усадебный комплекс успел сменить множество владельцев. Среди них встречались и весьма громкие имена, напрямую связанные с историей России. Считается, что усадьбой владела сестра Петра I Наталья Алексеевна Романова , а после — прадед Пушкина Абрам Ганнибал. Но самым последним владельцем стал знаменитый купец и заводчик Александр Демидов . Ходят слухи, что в своё время бывший хозяин — купец Демидов — потерял здешние владения, вследствие чего лишился рассудка. Главный дом усадебного комплекса дошёл до нас практически в первозданном виде. У входа на тумбах установлены гранитные скульптуры сторожевых львов. Внутри сохранилась красивая винтовая лестница.

Где находится: село Тайцы, Гатчинский район Ленобласти.

Усадьба Новикова

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Во время зимней войны с Финляндией в здании было сформировано правительство «Финляндской Демократической Республики» Отто Вилле Куусинена. Местные жители долгое время называли здание «Дача Маннергейма». До 1990 года здание дачи заселял пионерский лагерь «Лениздата». Сегодня красивое строение заброшено.

Где находится: Исполкомовская улица, 6, город Зеленогорск.

Усадьба Ильжо

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С 1846 года усадьбой Ильжо владела большая ценительница искусств Мария Александровна Снарская, у которой в начале 1870-х снимали комнаты художники Иван Шишкин , Константин Савицкий и Иван Крамской . Первый, по свидетельству друзей, «катал тут по два-три этюда в день», и за один из них, под названием «Лесная глушь», получил вскоре звание профессора. Следующий владелец усадьбы, Яков Яковлевич ван дер Флит, завёл в имении образцовую молочную ферму, которая славилась в Петербурге и окрестностях. Сейчас дом и пейзажный парк влачат жалкое существование, хотя все ещё сохраняют следы былого великолепия. А некоторые постройки вроде охотничьего домика и молочной сохранились почти в первозданном виде.

Где находится: деревня Ильжо, Лужский район Ленобласти.

Усадьба Утешение

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В живописной долине реки Сумы находится дворянская усадьба со странным названием — «Утешение». Первыми её владельцами были полковник лейб-гвардии Семёновского полка Иван Альбрехт и его супруга — Эрмина Карловна. Имение знавало не только радость свадеб и весёлых праздников, оно помнит поэта Лермонтова, чья кузина Александра Альбрехт (Углицкая) приезжала сюда отдохнуть и приглашала своего кузена на тихие прогулки по живописным окрестностям. Если верить слухам, то в скором времени постройки ожидает реконструкция, а в особняке разместят частный санаторий.

Где находится: деревня в Фалилеевском сельском поселении, Кингисеппский район Ленобласти.

Усадьба Пятая Гора

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Устройство усадьбы началось в конце XVIII века. На территории комплекса находился усадебный дом, к которому вели три луча аллей. В композицию парка был включён пруд. После первых владелиц, сестёр Е. М. Ренкевич и Х. М. Фок, хозяином усадебного комплекса стал сенатор Ф. М. Брискорн. После смерти Брискорна его вдова Ольга Константиновна построила в деревне каменную церковь. Церковь Пресвятой Троицы стала основным украшением ансамбля. Поговаривают, что вдова Брискорн была жестокой женщиной и не стеснялась вымещать свой гнев на крепостных, а дабы загладить свою вину перед богом, строила храмы. В связи с чем появилась и легенда: будто бы 12 колонн, украшающие церковь Святой Троицы, возведены в честь дворовых музыкантов, которых Ольга Константиновна замучила до смерти.

Где находится: деревня Пятая Гора, Волосовский район Ленобласти.

Усадьба Редкино

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Ещё в XVIII веке село Редкино входило в число шведских пограничных укреплений. Отвоевать территорию удалось Петру I, который пожаловал усадьбу братьям Петру и Ивану Кикиным. Их брат Александр в ту пору возглавлял петербургское Адмиралтейство. На территории имения возвели большой боярский дом, Троицкую церковь с фамильным кладбищем и различные хозяйственные постройки. Среди местных жителей ходили легенды о женском монастыре, который будто бы находился при усадьбе. После смерти хозяев дела этого места шли по-разному, одни владельцы сменялись другими. В советское время хозяйский дом приспособили под семилетнюю школу-интернат. И хотя о былом дворянском духе пришлось забыть, здания удавалось поддерживать в хорошем состоянии. А вот уже с концом советской системы разваливаться начала и сама усадьба.

Где находится: деревня Редкино, Волосовский район Ленобласти.

Усадьба Беллей

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Петергофе в 1900-е годы начинает формироваться усадьба богатого предпринимателя английского происхождения Николая Николаевича Беллея, который сколотил состояние весьма экстравагантным способом — занимаясь переработкой костей. Однако такая сфера влияния никак не отражалась на его характере. Он был хорошим человеком и сделал многое для улучшения образования в Старом Петергофе и занимался благотворительностью. А его усадьбу иногда называют дворцом Кощея исключительно в шутку. В 1990-е это местечко осчастливило много детей, что выезжали сюда на лето вместе с детским садом.

Где находится: Садовая улица, 24, город Петергоф.