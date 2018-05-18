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Обсерватории, куда можно попасть простому смертному
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Обсерватории, куда можно попасть простому смертному 

Don't Panic 16 минут назад
Фото: Don't Panic
Полететь в космос смогут не многие, зато увидеть звезды и далекие галактики своими глазами вполне реально для каждого. Для этого достаточно только знать, какая из крупнейших мировых обсерваторий готова открыть свои двери простым смертным.

Обсерватория Сфинкс

Швейцария
Само путешествие к этой обсерватории уже приключение. Научный комплекс «Сфинкс» располагается на высоте в 3,5 километра — только представьте, какой великолепный вид открывается отсюда на Альпы, не говоря уже о звездах.

Обсерватория на горе Вилсон

США
В 1931 году обсерваторию посетил сам Альберт Эйнштейн, ну а сегодня сюда может приехать любой желающий. В недрах комплекса стоит главный астрономический инструмент всего западного полушария, телескоп Хокера. В 1920 году именно его использовал великий Эдвин Хаббл для открытия спиральных галактик. С первого марта по 29 ноября — лучшее время для посещений.

Обсерватория при Утрехтском университете

Нидерланды
Этот комплекс был основан еще в 1853 году. Сейчас для наблюдения доступно сразу четыре телескопа, а старейший телескоп в Европе можно увидеть в местном музее.

Молетская астрономическая лаборатория

Литва
Одна из самых доступных обсерваторий в нашем списке расположена неподалеку от Вильнюса. Кроме самого научного комплекса здесь построен космологический музей, где можно увидеть не только великолепные снимки далеких галактик, но и настоящие обломки метеоритов.

Пулковская обсерватория

Россия
Пулковская обсерватория была построена по распоряжению Российской академии наук. Она открыта для посещений постоянно, но стоит узнать прогноз погоды заранее — чистое небо в Санкт-Петербурге бывает не часто.

Обсерватория в пустыне Атакама

Чили
Вообще-то, туристов пускают сразу в три обсерватории, расположенные в комплексе. Ла-Силья, Льяно де Чахнантор и Параналь посетить можно совершенно бесплатно, правда придется сначала зарегистрироваться на сайте.
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