Популярную южноуральскую пещеру включат в ЮНЕСКО

Стены и своды Игнатьевской пещеры с рисунками времён палеолита в июне начнут чистить от современной «живописи». Параллельно решается вопрос с её включением в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО . С 1 февраля вход для туристов сюда закрыли, а за нарушение грозит крупный штраф.

— Доступ к Игнатьевской пещере туристам приостановлен с 1 февраля в связи с аварийным состоянием палеолитической живописи и культурного слоя в пещере, — рассказал 74.ru председатель Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин . — Во входной части подземной полости уже стоят две решётки. Помимо них планируем установить заградительную решётку в Нижнем ходе в Дальний зал пещеры (самый притягательный для туристов, именно в нём находится основная масса древних рисунков и икона, высеченная из камня. — Прим. ред.). Вместе с системами видеонаблюдения и физическим контролем это позволит предохранить уникальный объект от несанкционированных посещений.

Игнатьевскую пещеру закрыли для туристов на основании статьи 74.5 закона «Об объектах культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации».

С 2008 года пещера находится в границах особо охраняемой природной территории «Серпиевский природный заказник». Сейчас специалисты Института истории и археологии Уральского отделения РАН и госучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» готовятся к научно-исследовательским и реставрационным работам на памятнике для его реального сохранения. Планируется провести трёхмерную съёмку полости рисунков, очистить стены и своды от современных граффити и копоти, законсервировать древние изображения и рекультивировать участки незаконных раскопок. Ещё в пещере установят специальные пешеходные трапы, аншлаги и настилы. Средства на это заложены в госпрограмме Челябинской области «Сохранение объектов культурного наследия на 2017–2020 годы».

— Туристы не смогут посещать пещеру, пока не восстановятся благоприятные условия для сохранения древних рисунков и уникального природного и культурного комплекса в целом, — уточнил Александр Баландин. — Первый этап по очистке стен и сводов от современных надписей и рисунков начнётся в июне. Но и после всех работы Дальний зал пещеры останется запретным для туристов. Помимо этого с 30 марта попасть в пещеру Колокольную можно только в составе организованной группы в рамках экскурсионного маршрута «Малая экологическая тропа», организованного ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

С 1 февраля экскурсия в уникальный уголок природы — Игнатьевскую пещеру — грозит крупными штрафами: туристам — до 300 тысяч рублей, бизнесменам — до 20 миллионов. Специалисты обсуждают, создавать ли музейно-экскурсионный комплекс, который поможет организовать и распределить туристические потоки, автопаркови, пешеходные тропы и кемпинги. Разрабатываются экологические маршруты.

Министерство культуры РФ рассматривает материалы экспертизы об отнесении объекта культурного наследия федерального значения «Игнатьевская пещера, эпоха палеолита» к объектам всемирного культурного и природного наследия с последующим выполнением мероприятий для включения пещеры в список объектов ЮНЕСКО, — заключил Баландин.