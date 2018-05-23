Самые жуткие заброшки России

Когда-то здесь жили люди, работали заводы, функционировали школы. Сегодня эти места, по разным причинам покинутые, выглядят зловеще.

1. Атомный маяк на мысе Анива (Сахалин) построили в 1939 году. До начала девяностых он работал на дизельном генераторе и резервных аккумуляторах, а после его переоборудовали. В 2006 году отсюда вывезли питавшие маяк изотопные установки. Сегодня маяк, когда-то светивший на 30 километров, разграблен.

2. В 1988 году подрядчик из Югославии начал возводить в Петербурге гостиницу «Северная корона». В конце 1995 года огромный отель был почти готов, но работы остановились. Сейчас гостиница заброшена.

3. Восьмой цех завода «Дагдизель» в Каспийске сдали в эксплуатацию в 1939 году. Это была испытательная площадка морского оружия. Цех находится на расстоянии 2,7 км от берега. В конце шестидесятых сооружение перестало функционировать, в наши дни оно привлекает внимание любителе погулять по заброшенным зданиям.

4. Строение, о котором ходят самые страшные легенды, — Ховринская больница в Москве. Строительство стартовало в 1988 году на месте кладбища. По проекту это должно было быть огромное многоэтажное здание. Через пять лет проект законсервировали. Сейчас подвалы больницы затоплены, стены медленно опускаются под землю.