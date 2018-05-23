Где в России находится «треугольник смерти»

Все знают о «Бермудском треугольнике» — аномальной зоне, в которой по непонятным причинам тонут корабли и падают самолеты. Оказывается, на противоположной точке земного шара, в районе Японии, есть аналогичное место, только менее известное. И там тоже гибнет техника. В России есть свой «треугольник». Самолеты и другие механические изделия тут чувствуют себя нормально, а вот люди — не очень.

Речь идет о «Ростовском треугольнике смерти», образованном тремя городами: Ростовом-на-Дону, Шахтами и Таганрогом, а также их окрестностями. Утверждается, что здесь не только самое большое количество серийных убийц в России, но и во всем мире. За последние несколько десятилетий в этих местах родились и «творили» более 30 маньяков, от рук которых погибли более 150 человек.

Самые известные маньяки «Ростовского треугольника смерти»

Самый известный из них, конечно же, Андрей Чикатило , который жестоко расправлялся с детьми на протяжении 12 лет. Атмосфера в те годы была такой накаленной, что даже детей из окрестностей города Сальска, который находится почти в 200 км от эпицентра событий, просили не возвращаться в домой в одиночестве, особенно по лесополосе.

Именно в лесополосах Чикатило средь бела дня совершил 53 доказанных убийства, хотя сам сознался в 56. Следствие утверждало, что убийств было 65. Жертвами маньяка преимущественно были несовершеннолетние. В истории он остался как педофил, некросадист, некрофил и каннибал.

Еще одно заметное имя на карте «Ростовского треугольника» — Владимир Муханкин. За два месяца он умудрился в жестокой форме убить восьмерых человек, потом совершал с телами нездоровые манипуляции. Есть мнение, что Муханкин, имевший всего семь классов образования, но активно писавший стихи, в столь извращенной манере искал себе муз для творчества. Считал себя «учеником Чикатило». Но, в отличие от Чикатило, к высшей мере наказания приговорен не был — сейчас содержится в колонии, отбывая пожизненное заключение.

Юрий Цюман питал страсть к женским колготкам — только их он оставлял на своих жертвах, за что получил прозвище «Черноколготочник». За два года он совершил пять убийств. Сейчас из-за моратория на смертную казнь мотает срок на пожизненном.

Почему в Ростовской области так много серийных убийц?

Перечислять всех пойманных и непойманных маньяков «треугольника» можно еще долго, но эксперты не оставляют надежды разобраться в причинах «ростовской аномалии». По одной из версий, всему виной неблагоприятная экологическая обстановка района. Здесь исторически располагалось огромное число шахт, что приводило к тому, что в коммуникациях и воде содержалось много примесей тяжелых металлов. Вместе с тем почвы, пригодные для засева, обильно обрабатывались пестицидами.

Есть мнение, что «Ростовский треугольник» располагается в геопатогенной зоне. Геопатогенные зоны, как уверяется, плохо воздействуют на психическое и физическое здоровье человека. Действительно, ученые подтверждают, что на территории Ростовской области большое количество подземных вод и родников, наличие которых может обусловливать «геопатогенность» этих мест.

Частые в этих местах грозы, а также наличие высоковольтных линий электропередач создают высокочастотное поле, способное воздействовать на психику. И впрямь, в грозу количество преступлений здесь возрастало.

Сторонники мистических теорий обращают внимание на район под названием Зеленый остров в Ростове-на-Дону. Ряд экспертов полагает, что здесь слишком высокий уровень радиации, даже деревья в этом месте растут под углом 45 градусов, а у многих людей Зеленый остров вызывает галлюцинации. Местные не любят тут бывать и считают место «нечистым».

Дикий пляж на острове Зеленый / Xadptx/CC BY-SA 3.0

В 20 км от Зеленого острова располагается поселок Большой лог. Здесь есть четыре загадочных, параллельно расположенных тоннеля, точную историю происхождения которых никто не знает. Но многочисленные экспедиции, которые прочесывали эти места, фиксировали сильную смену электромагнитных полей, во время которой от людских тел шел пар. Кстати, именно в Большом Логе было совершено большое количество преступлений на сексуальной почве.

В 120 километрах от Ростова-на-Дону находится древний мегалитический комплекс из огромных стоячих камней, похожий на британский Стоунхендж. По оценкам экспертов, ему более 7 000 лет. Камни эти — из кварцита. На протяжении многих столетий люди разрушали памятник древности, растаскивая материалы комплекса для личных нужд.

Это привело к тому, что вся территория Ростовской области усыпана кварцитами, а он, по мнению ученых из Оксфорда, при определенных обстоятельствах способен издавать мощный инфразвуковой сигнал, способный влиять на психику людей. Российские исследователи, между прочим, полагают, что это действительно возможно в дни весеннего и осеннего равноденствий, а осень и весна, как известно, сезоны обострения у маньяков.

Стоит обратить внимание и на устье реки Грушевки (шахтинцы ее, кстати, называют «кровавой»), где не только Чикатило совершил свое первое преступление, но и многие другие серийные убийцы. Как утверждает французский философ-метафизик Рене Генон, в местах, где творятся злодеяния, остаются «психические останки», которые возникают из-за пережитых здесь ранее сильных энергетических выплесков, как правило, негативных.