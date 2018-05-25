Русское село, погребенное под песчаными дюнами

Шойна — небольшое рыболовецкое село на полуострове Канин на берегу Белого моря. Несмотря на северное расположение, эта местность считается пустыней, а местным жителям приходится справляться не только с холодом, но и с такой неожиданной проблемой, как огромное количество песка, который буквально погребает их заживо в собственных домах. Но они, кажется, привыкли и вполне довольны своим существованием, которое многим из нас покажется совершенно невыносимым. Они не собираются никуда уезжать, а их дети даже не знают, что можно жить по-другому.

Поселок был основан в 1930-х годах. Обилие рыбы и морепродуктов способствовало процветанию организованного здесь колхоза, и уже к 50-м годам численность местного населения достигала 1500 человек, а рыболовецкий флот колхоза насчитывал более 70 судов.

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Однако чрезмерный вылов достаточно быстро привел к резкому сокращению рыбы и затуханию промышленности, а вместе с тем и к сокращению населения.

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Вскоре после этого в Шойне начали происходить весьма странные природные явления. Считается, что именно хищнический вылов рыбы с помощью тяжелых тралов привел к полному уничтожению придонной растительности, в результате чего тысячи тонн песка, намываемого Белым морем, стали разноситься ветром.

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Сейчас более половины поселка погребено под песчаными дюнами.

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За ночь дома здесь могут быть занесены песком по самую крышу.

В качестве мер предосторожности жители не закрывают двери на ночь, потому что иначе утром их будет невозможно открыть. В распоряжении селян имеется бульдозер, которому нередко приходится откапывать целые дома.

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В 2010 году численность населения Шойны составляла всего 300 человек, живущих в основном на пенсии и пособия. Местная инфраструктура включает в себя фельдшерско-акушерский пункт, среднюю общеобразовательную школу, детский сад, дом культуры и электростанцию.

Шойна не имеет ни автомобильного, ни железнодорожного сообщения. Единственная связь с миром — регулярные авиарейсы раз в неделю из Архангельска и Нарьян-Мара. Грузы доставляются морем в период навигации из Архангельска.