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Русское село, погребенное под песчаными дюнами
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Русское село, погребенное под песчаными дюнами 

Bigpicture.ru 14 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
Шойна — небольшое рыболовецкое село на полуострове Канин на берегу Белого моря. Несмотря на северное расположение, эта местность считается пустыней, а местным жителям приходится справляться не только с холодом, но и с такой неожиданной проблемой, как огромное количество песка, который буквально погребает их заживо в собственных домах. Но они, кажется, привыкли и вполне довольны своим существованием, которое многим из нас покажется совершенно невыносимым. Они не собираются никуда уезжать, а их дети даже не знают, что можно жить по-другому.
Поселок был основан в 1930-х годах. Обилие рыбы и морепродуктов способствовало процветанию организованного здесь колхоза, и уже к 50-м годам численность местного населения достигала 1500 человек, а рыболовецкий флот колхоза насчитывал более 70 судов.
bigpicture.ru
Однако чрезмерный вылов достаточно быстро привел к резкому сокращению рыбы и затуханию промышленности, а вместе с тем и к сокращению населения.
bigpicture.ru
Вскоре после этого в Шойне начали происходить весьма странные природные явления. Считается, что именно хищнический вылов рыбы с помощью тяжелых тралов привел к полному уничтожению придонной растительности, в результате чего тысячи тонн песка, намываемого Белым морем, стали разноситься ветром.
bigpicture.ru
Сейчас более половины поселка погребено под песчаными дюнами.
bigpicture.ru
За ночь дома здесь могут быть занесены песком по самую крышу.
В качестве мер предосторожности жители не закрывают двери на ночь, потому что иначе утром их будет невозможно открыть. В распоряжении селян имеется бульдозер, которому нередко приходится откапывать целые дома.
bigpicture.ru
В 2010 году численность населения Шойны составляла всего 300 человек, живущих в основном на пенсии и пособия. Местная инфраструктура включает в себя фельдшерско-акушерский пункт, среднюю общеобразовательную школу, детский сад, дом культуры и электростанцию.
Шойна не имеет ни автомобильного, ни железнодорожного сообщения. Единственная связь с миром — регулярные авиарейсы раз в неделю из Архангельска и Нарьян-Мара. Грузы доставляются морем в период навигации из Архангельска.
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