Британец нашел бункер времен Второй мировой войны

Крис Скотт случайно обнаружил бункер у себя в саду в городе Мидлсбро. Во время ремонта дома строители открыли дренажный люк, установленный во дворе дома Скотта, и выяснили, что он ведет в бункер.

Убежище времен Второй мировой войны целиком построено из бетона и состоит из двух просторных помещений, которые оборудованы двумя аварийными выходами. Крис говорит, что бункер рассчитан приблизительно на 100 человек.

Кроме того, мужчина рассказал корреспондентам, что соседи давно упоминали про бункер, но никто не знал, где именно он может быть расположен. Скотт собирается отремонтировать убежище.