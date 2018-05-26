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Куда чаще всего бьют молнии
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Куда чаще всего бьют молнии 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
С 2013 по 2017 год финские специалисты из компании Vaisala фиксировали молнии по всему земному шару, чтобы определить области, где чаще всего происходят вспышки.
Оказывается, на каждом континенте, за исключением Антарктиды, есть места, "притягивающие" молнии. В этих районах сталкиваются воздушные массы, что приводит к восходящему движению воздуха и образованию массивных кучевых облаков, где и рождаются разряды.
Используя глобальную сеть обнаружения молний GLD360, исследователи обнаружили самые опасные регионы. Например, в Северной Америке таким местом стала "Аллея торнадо", которая захватывает штаты Техас, Оклахома, Канзас, Небраска, Южная Дакота и Колорадо. В Южной Америке странами, "притягивающими" молнии стали Парагвай, Уругвай и Колумбия. В Европе же вспышки в ос чаще встречаются в западной части
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