Как живут богатые люди в Северной Корее

Изменения к лучшему коснулись даже такую закрытую страну, как Северная Корея, поскольку в последнее время здесь замечено увеличение числа граждан, которых называют «денежными мастерами». Эти люди принадлежат к среднему классу, но имеют другие источники дохода, не имеющие связи с партийной деятельностью.

Кристиан Петерсен-Клаузен, фотограф из КНР, довольно часто приезжал в КНДР за новыми кадрами, но в последнем 10-дневном путешествии он заметил граждан с гаджетами. В прошлые свои визиты он таковых не встречал вовсе, поэтому такое изменение его сильно удивило. Помимо наличия у местных сотовых телефонов, в Северной Корее произошли и другие положительные изменения.

В стране стало гораздо больше роскошных автомобилей, по сравнению с предыдущими годами, а также люди стали заметно чаще пользоваться смартфонами, камерами и другими гаджетами. На улицах также стали заметны люди, которые носят дорогие сумки, обувь и прочие аксессуары. В Пхеньяне замечено больше такси, что свидетельствует о расширении сферы услуг. Однако для их оплаты все еще используется иностранная валюта.

Богатым гражданам Северной Кореи открывается возможность обучиться верховой езде, прокатиться на сверхлегком самолете или сыграть свадьбу в зоопарке. Такие люди живут в особом районе столицы КНДР, где размещаются дорогостоящие магазины, элитные по местным меркам рестораны и заведения, открытые круглосуточно. Граждане здесь могут найти время на развлечения, несмотря на тяжелую работу со сверхурочной занятостью.

Существование элиты противоречит законам государства, но власти закрывают на это глаза, поскольку богатые люди являются бизнесменами, военными и их родственниками. Улучшение жизни таких людей не значит, что уровень комфорта других слоев населения Северной Кореи повысился. Большинству населения здесь по-прежнему живется нелегко: им приходится тяжело трудиться, чтобы воспользоваться минимальными благами цивилизации.