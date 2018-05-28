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Мрачные тайны Азии
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Мрачные тайны Азии 

Рамблер 6 часов назад
Азия — самый густонаселённый регион в мире. В последние годы идеология европейских стран проникает в Азию, но там ещё сохранились традиции, присущие восточным народам. Некоторые из них по-настоящему пугают.
1. В ряде стран правительства контролируют рождаемость, принудительно проводя стерилизацию женщин. Врачей обязуют проводить данные операции, причём медики должны выполнять ежемесячную норму по числу стерилизованных женщин.
2. Девушки в Бангладеш, зарабатывающие продажей тела, принимают стероид, применяемый для откорма скота. С его помощью они приобретают аппетитные формы, которые нравятся местным мужчинам. В бордели несовершеннолетних девочек продают родители.
3. В Саудовской Аравии действует подразделение по борьбе с колдовством, которое занимается поиском и нейтрализацией магов и проклятых объектов.
4. В Камбодже три четверти населения живёт за чертой бедности. Это способствует процветанию проституции и торговли девственницами. Почти всегда продавцами являются родственники, в том числе близкие.
5. Южная Корея относится к процветающим, но там до сих пор распространено рабство, которое захватило сельские районы на отдалённых островах. Полиция знает об этом явлении, но бездействует.
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