Мрачные тайны Азии

Азия — самый густонаселённый регион в мире. В последние годы идеология европейских стран проникает в Азию, но там ещё сохранились традиции, присущие восточным народам. Некоторые из них по-настоящему пугают.

1. В ряде стран правительства контролируют рождаемость, принудительно проводя стерилизацию женщин. Врачей обязуют проводить данные операции, причём медики должны выполнять ежемесячную норму по числу стерилизованных женщин.

2. Девушки в Бангладеш, зарабатывающие продажей тела, принимают стероид, применяемый для откорма скота. С его помощью они приобретают аппетитные формы, которые нравятся местным мужчинам. В бордели несовершеннолетних девочек продают родители.

3. В Саудовской Аравии действует подразделение по борьбе с колдовством, которое занимается поиском и нейтрализацией магов и проклятых объектов.

4. В Камбодже три четверти населения живёт за чертой бедности. Это способствует процветанию проституции и торговли девственницами. Почти всегда продавцами являются родственники, в том числе близкие.

5. Южная Корея относится к процветающим, но там до сих пор распространено рабство, которое захватило сельские районы на отдалённых островах. Полиция знает об этом явлении, но бездействует.