«Люди занимались любовью на сцене и танцевали»

На Ибице прошла международная музыкальная конференция International Music Summit (IMS) — мероприятие, организованное популярнейшим диджеем Питом Тонгом, на которое ежегодно съезжаются лучшие диджеи всего мира. Принять участие в IMS также смогли финалисты программы Burn Residency 2018 — конкурса для начинающих музыкантов из разных стран, которые получили возможность пройти обучение у признанных мэтров электронной музыки и сыграть в культовых клубах острова.

В этом году менторами Burn Residency выступают тунисский немец Loco Dice, швейцарский чилиец Luciano и украинка Nastia, а среди финалистов, помимо начинающих диджеев из Бразилии, Венгрии, Италии, Турции, Польши, оказался россиянин Roustam.

Кроме кураторства профессионалов и возможности выиграть денежный приз в 100 тысяч евро финалистам выпало открыть сезон на Ибице. Вечеринки тут традиционно проходят только летом, после чего остров на несколько месяцев пустеет. Победитель выступит в Dalt Vila — на исторической площадке в старом городе. Ибица как лучшее место для клубной карьеры — в материале «Ленты.ру»

«Гоморра Средиземноморья»

Принадлежащий Испании остров из Балеарского архипелага — культовый пункт назначения для тусовщиков. Клубной столицей Ибица стала в 1970-х годах, когда на местах сборищ хиппи с их пляжными оргиями стали строиться первые суперклубы: Ku Club, Pacha, Amnesia, Es Paradís. В них сохранился хиппарский дух свободы, так манивший туристов с 1950-х, когда остров открылся для международных путешественников и Ибица прославилась как место с самыми дикими вечеринками.

У туристов здесь сложились определенные традиции: проснуться вечером, провести ночь в одном из клубов, встретить рассвет в Café del Mar, — а власти закрывали на все глаза. За безнаказанную свободу Ибицу прозвали «Гоморрой Средиземноморья» — и это при том, что остров кишит объектами всемирного наследия ЮНЕСКО

«Там не было никаких законов»

В честь архипелага назвали отдельный жанр электронной музыки — балеарик (он же балеарский хаус/транс). Его изобрели британцы, приехавшие на Ибицу в отпуск в 1987 году. Пол Окенфолд, Джонни Уолкер, Дэнни Рамплинг и Ники Холлоуэй решили отдохнуть недельку подальше от Лондона, но случайно оказались на преобразованной в клуб ферме Amnesia, впервые попробовали экстази и открыли для себя новый мир.

«Там не было никаких законов: люди занимались любовью на танцполе, пили и танцевали»,

— рассказывал Улисс Браун, владелец бара на территории Amnesia.

Дэнни Рамплинг вспоминал, что все четверо сильно изменились в первую ночь на Ибице. Все они по-новому взглянули на популярную музыку, которую в своих миксах использовал единственный на тот момент диджей клуба Альфредо. В Англии тогда везде играли одни и те же треки, а Альфредо ставил то, что британским диджеям казалось неподобающим: в его сетах смешивались латиноамериканские мотивы, Боб Марли, хиты Принса и Джорджа Майкла . Хаус в Англии в те времена играли только в гей-клубах, а здесь он свободно звучал на танцполе. Это было время берлинской стены и гласности, рассказывал Альфредо, и европейцы нашли на Ибице то, что их объединяло в общем порыве любви и свободы.

О, дивный новый мир

«Потом мы вернулись на виллу. Это было странно. Мы стояли у бассейна, держались за руки, слушали трек Art of Noise — Moments in Love­­. Мы были расслаблены и полны любви, думали, что все это изменит мир»,

— говорил Ники Холлоуэй.

Мир действительно изменился. Считается, что именно с этого путешествия начал зарождаться рейв — движение, которое на несколько лет захватило сначала Британию, потом Европу. Побывавшие на Ибице диджеи приезжали в брендированных футболках и со стопками флаеров, а вскоре трое из них открыли свои клубы Spectrum, Shoom и Trip, которые стали прорывом для английской клубной культуры. В своих миксах они пытались возродить дух Ибицы.

«Все диджеи в итоге попадают на Ибицу»

Главные клубы из числа тех, которые определяли облик Ибицы в 1980-х, до сих пор работают. Один из местных суперклубов (вместимость таких заведений исчисляется тысячами, а то и десятками тысяч человек), бывший Ku Club, который сейчас называется Privilege, внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой клуб в мире. Он же был первым в Европе полисексуальным ночным заведением.

Сейчас в клубах Ибицы работают самые известные диджеи со всего мира, у многих из них здесь свои вечеринки в один из дней недели. Итальянец Марко Карола приезжает сюда каждую пятницу со своим проектом Music On, который проводится в Amnesia, и это одна из самых дорогих вечеринок: на входе билет обойдется в 90 евро.

Контингент совершенно непредсказуемый: в клубе Pacha среди ночи можно встретить 70-летнего дедулю, активно притоптывающего в ритм замиксованных хитов Рианны и White Stripes. Говорят, что Ибица с распростертыми объятиями принимает всех.

«Если ты делаешь карьеру диджея, то тебе так или иначе приходится играть на Ибице, — рассказывает украинка Nastia, которая выступает одним из кураторов Burn Residency, а 2 июня поедет играть на десятилетие «Армы 17» в Берлин. — Мне здесь играть не очень нравится — Ибица для меня слишком легкомысленна. Но это и правда идеальное место для того, чтобы построить карьеру, — в любом случае в итоге все диджеи попадают именно сюда».