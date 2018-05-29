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Заброшенные места, которые сегодня пугают людей
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Заброшенные места, которые сегодня пугают людей 

Рамблер 16 часов назад
Есть на нашей планете места, которые когда-то процветали, но сегодня заброшены. Вы посещали эти странные и пугающие достопримечательности?
1. Квартал Вароша в городе Фамагуста (Кипр). В семидесятых годах прошлого века Вароша был фешенебельным курортом, куда съезжались знаменитости. В 1974 году на остров вторглась турецкая армия, греки в течение нескольких суток покинули дома. Сегодня необитаемый квартал контролирует турецкая сторона.
2. Центральный вокзал Детройта в штате Мичиган (США). Строительство вокзала завершили в 1914 году, на тот момент это была самая высокая железнодорожная станция в мире. Ежедневно отсюда уходило две сотни поездов. Во времена Великой депрессии станция пришла в упадок и с тех пор стоит заброшенной.
3. Олимпийская деревня игр в Берлине 1936 года. Это самая старая олимпийская деревня, но сегодняшние жители столицы Германии не хотят иметь с ней ничего общего. Возможно, когда-нибудь её восстановят, но пока нет желающих спонсировать возрождение наследства Третьего рейха.
4. Памятник Бузлуджа в Болгарии. Строительство памятника велось в семидесятые годы, а в 1981 году его открыли. Тогда это была святыня болгарских коммунистов, но спустя буквально десять лет его забросили. Богатая отделка разграблена, стены усеяны граффити, а окна разбиты.
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