Заброшенные места, которые сегодня пугают людей

Есть на нашей планете места, которые когда-то процветали, но сегодня заброшены. Вы посещали эти странные и пугающие достопримечательности?

1. Квартал Вароша в городе Фамагуста (Кипр). В семидесятых годах прошлого века Вароша был фешенебельным курортом, куда съезжались знаменитости. В 1974 году на остров вторглась турецкая армия, греки в течение нескольких суток покинули дома. Сегодня необитаемый квартал контролирует турецкая сторона.

2. Центральный вокзал Детройта в штате Мичиган (США). Строительство вокзала завершили в 1914 году, на тот момент это была самая высокая железнодорожная станция в мире. Ежедневно отсюда уходило две сотни поездов. Во времена Великой депрессии станция пришла в упадок и с тех пор стоит заброшенной.

3. Олимпийская деревня игр в Берлине 1936 года. Это самая старая олимпийская деревня, но сегодняшние жители столицы Германии не хотят иметь с ней ничего общего. Возможно, когда-нибудь её восстановят, но пока нет желающих спонсировать возрождение наследства Третьего рейха.

4. Памятник Бузлуджа в Болгарии. Строительство памятника велось в семидесятые годы, а в 1981 году его открыли. Тогда это была святыня болгарских коммунистов, но спустя буквально десять лет его забросили. Богатая отделка разграблена, стены усеяны граффити, а окна разбиты.