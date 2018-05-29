Есть ли в Москве секретное метро

Каждый день жители Москвы пользуются метро, это основное транспортное средство столицы. Спускаться в подземку — обычное дело. Но есть и другая сторона метро, о которой известно немного.

Довоенное время

Помимо сдачи основных очередей метро, строители работали над секретными проектами. Во время строительства второй очереди метро (была открыла в 1937-1938 годах) существовал проект станции «Советская», между станциями «Площадь Свердлова» («Театральная») и «Маяковская».

Сталин распорядился, чтобы «Советскую» станцию оборудовали для подземного управления штаба государственной обороны. «Советскую» так и не открыли, перегон между станциями был длинный, и только в 1979 году, после открытия станции «Тверская», перегон был разделен на две части.

До войны начали строить связные тоннели Арбатско-Покровской линией — для связи Кремля со сталинскими бункерами.

Предполагалось, что будет построен стадион, под которым соорудили бункер для Сталина с выходом к трибунам и залом для выступлений. Построили два автомобильных тоннеля: к Кремлю, и к станции метро «Сокольники». От станции «Измайловский парк также есть переход к бункеру. Похожий бункер был построен под дачей Сталина в Кунцево, длиной 37 км.

Эхо войны

Во время бомбардировок Москвы в июле 1941 года метро использовали как бомбоубежище. Сталин дал указ построить личное бомбоубежище в Кунцево, на глубине 15 метров. Для пущей безопасности вождя народов перекрытия были чугунными. Вход в бункер неприметный: обычная дверь с кодовым замком, лестница. Только Сталин спускался не по лестнице, а ездил на лифте. Лифт соединял дачу Сталина с его бункером. Внутреннее обустройство бункера было богатым: мрамор на стенах, деревянный паркет, стены кабинета отделаны дубом, дубовый стол посередине.

5 апреля 1953 года из-за существования бункера пустили загадочный участок глубокого заложения — глубже гражданского метро — от Площади революции до Киевской. Его построили буквально за два года. Тоннель после Киевской провели до Парка Победы.

Метро-2 или Д6

Наличие секретной линии Метро-2 (в советское время назвали Д6) взбудоражила прессу. Печатали большие статьи, где на страницах газет высказывали свои предположения, из-за это Метро-2 обросло слухами и легендами. Но уже в 1993 году тема секретного метро полностью исчезла со страниц газет.

Официально подтвержденной информации о наличии Метро-2, схемы секретного метрополитена нет. Стараниями энтузиастов (один из которых Аретимий Лебедев) удалось собрать информацию и составить примерную схему Метро-2.

Первая линия

В 1954 году в выпущенной книге „Московский метрополитен“ написали про пятую очередь метро. Неясная ситуация осталась с Фрунзенским радиусом, потому что Фрунзенская и Спортивная находятся там, где и предполагалось, а подземный участок остался нереализованным — ведь сегодня есть наземная станция „Воробьевы горы“.

»Университет» планировали построить рядом с главным зданием МГУ , но в конце 1950 построили по-другому. Если посмотреть на тоннели метро от «Спортивной» до «Университета», видно соединяющий тоннель слева. Его используют как оборотный тупик, но на самом деле он ныряет круто вниз и упирается в ворота. Их называют единственными соединяющими воротами меду гражданским метро и Метро-2.

В Тропарево есть вентиляционные шахты. В 2014 году открыли станцию «Тропарево», но зачем они нужны были до этого? Академия Генштаба всего 5 этажей, но большинство из них находятся под землей. Существует версия, что это тоже один из входов в метро-2.

Существует версия, что в 80-х ветку увеличили, до правительственного аэропорта Внуково-2. В подмосковном городе Одинцово в 1987 году построили ЖК «Новые дома» для метростроевцев второй, секретной, линии.

Вторая линия

Сдали в эксплуатацию в 1987 году. Длина — 60 км. Станции: Кремль, далее идет в южную сторону параллельно Варшавскому шоссе, до пансионата Бор, где находится запасной пункт Генерального штаба . Существует версия, что правительственная линия метро тянется дальше, после Чехова. По предположениям, строительная база находится около Царицыно.

Третья линия

Сдали в эксплуатацию в 1987 году. Длина — 25 км. Станции: Кремль — Лубянка — Мясницкая, 33 (штаб ПВО). Дальше линия идет под Шоссе Энтузиастов, через Измайловский парк. Возможно, имеет выход около «Красных ворот».

Четвертая линия

Четвертая линия метро-2 самая загадочная из всех. Информации про нее почти нет. Вроде бы она начинается в районе метро «Смоленская», потом идет под «Парком Победы» и в бункер на Барвихе.

Для чего нужно метро-2

Метро-2 находится в управлении КГБ (15 подразделение, подземное), после развала СССР перешло под руководство ФСБ. Вся система метро-2 глубокого заложения, глубже «Парка Победы» (глубина этой станции метро 80 метров). Общая протяженность — 150 км.

Основная функция Метро-2 — оперативно вывести первых лиц государства в случае угрозы атомной бомбардировки. В мирное время по Метро-2 перевозят грузы, персонал и служит для мирных целей. Правительство не пользуется линией для транспортировки.

Метро-2 не имеет двух путей, как в гражданском метро. Контактный рельс не используется, а пути углублены в бетон, чтобы машины и военная техника тоже могли двигаться по тоннелям.