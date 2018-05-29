Самые высокие сооружения в Древнем мире

В Древнем мире не было небоскребов, но высокие сооружения были. Одни из них строились для того, чтобы увековечить славу правителя, о назначении других ученые до сих пор спорят.

«Пузатый холм»

Высота: до 9 м Время строительства: 9 000 лет до н.э.

Место: в 15 километрах к северо-востоку от города Урфа (Шанлыурфа), Турция

Русская семерка

«Гёбекли-Тепе» — так звучит название этого места на турецком языке. Древнейший и уникальный для своего времени храм, строительство которого началось еще в среднем каменном веке. Около двадцати сооружений круглой формы, каменные скамьи, скульптуры кабанов и лис, колонны высотой от 3-х до 9 метров. Спустя тысячу лет был намеренно засыпан песком. Огромные тяжелые блоки было под силу соорудить уже организованному обществу.

Иерихонская башня

Высота: 8 м Время строительства: 8000 лет до н.э.

Место: Иерихон, Палестина

Русская семерка

Огромная для своего времени башня в Иерихонской стене. Иерихон — самый древний город на земле. Он был непрерывно населен почти с 10 тысячелетия до н. э., хотя самое раннее поселение было скорее большой деревней. Назначение башни не совсем понятно. Она могла использоваться для устрашения и представлять собой первый в истории замок.

Пирамида Хеопса

Высота: 146 м Время строительства: от 2540 г. до н.э. до 2850 г. до н.э. по разным оценкам

Место: Эль-Гиза, Египет

Русская семерка

Пирамида Хеопса (полное имя фараона — Хнум-Хуфу) — единственное сохранившееся из «Семи чудес света». Её полное название — Ахет-Хуфу («Горизонт Хуфу»). Она была построена на холме и облицована белым известняком, сияющим на солнце персиковым цветом. Вершину венчал позолоченный камень — пирамидион. Вход был заделан большой гранитной плитой, которую не смог сдвинуть еще багдадский халиф Абдуллах Аль-Мамун, проделавший новый вход, по которому открыт путь в пирамиду и сегодня.

Нураг Су-Нуракси

Высота: около 20 м.

Время строительства: XVII век до н.э.

Место: коммуна Барумини, о. Сардиния, Италия.

Русская семерка

Нураги — это встречающиеся на острове Сардиния башни-мегалиты, построенные во II тысячелетии до н. э. Их количество по всему острову достигало 20 000. Башни могли служить для обзора окрестностей, обороны и контроля над торговыми путями. В это время Сардинию, согласно античным преданиям, могли заселять племена корсов, иолаев и баларов. Кто из этих племен построил башни — неизвестно. Строителями могли быть и «народы моря», не раз нападавшие на Египетское царство.

Крупнейший известный нураг — Су-Нуракси, высота которого могла достигать 20 метров. Сооружение не имело фундамента и держалось лишь за счет массы камней в основании. Рядом с ним располагалось укрепленное поселение — около 50 круглых в плане хижин, которые были единым комплексом.

Вавилонский зиккурат Этеменанки

Высота: 91 м Время строительства: XVIII век до н.э., реконструкция в VII веке до н.э.

Место: окраина города Эль-Хилла, Ирак

Русская семерка

В переводе с шумерского, Этеменанки — «дом основания неба и земли» или «дом, где небеса сходятся с землею». Именно этот зиккурат чаще всего связывают с легендой о Вавилонской башне. Он существовал уже в XVIII веке до н.э. во время правления Хаммурапи, однако после этого башня-храм несколько раз заново перестраивалась после разрушений.

Последняя реконструкция сделала башню одним из самых высоких и грандиозных строений древнего мира. Зиккурат состоял из 7 ярусов, на последнем из которых располагался храм. Строительство было начато зодчим Арадахешшу при царе Асархаддоне, а достроен зиккурат был уже при Навуходоносоре II, через 100 лет.

Галикарнасский мавзолей

Высота: 46 м Время строительства: 359—353 годы до н. э.

Место: Бодрум, Турция

Русская семерка

Первый «мавзолей» и «чудо света». Назван по имени карийского царя Мавсола. В честь него построила этот надгробный памятник его жена Артемисия III Карийская. Мавзолей венчало около 330 статуй, а сам он имел в плане форму почти правильного квадрата, что было нетипично для греческой архитектуры. Простоял полторы тысячи лет и был разрушен в ходе землетрясения.

Колосс Родосский

Высота: 36 м Время строительства: 292 — 280 годы до н. э.

Место: Родос, Греция

Русская семерка

Родос в древности был крупным и богатым городом. Поэтому мог позволить себе жить в буквальном смысле «на широкую ногу». Огромная статуя Гелиоса, только большой палец которой могли обхватить лишь немногие, был построена древнегреческим архитектором Харесом. Нехватка выделенных на строительство денег заставила его влезть в большие долги, и, разорённый, он покончил жизнь самоубийством.

На статую ушло 500 талантов бронзы и 300 талантов железа (больше 20 тонн). Колосс простоял всего 65 лет. После землетрясения прокрытая железом и бронзой глиняная статуя упала, и в переломленном виде пролежала около тысячи лет, пока её части не распродали арабы.

Фаросский маяк

Высота: 135 м Время строительства: III век до н. э.

Место: Александрия, Египет

Русская семерка

Александрийский маяк всего за 5 лет был построен Сотратом Книдским на острове Фарос близ Александрии. Он состоял из трех мраморных башен: прямоугольной, восьмиугольной и цилиндрической. После его сооружения при первых Птолемеях Египет поистине стал страной построек-гигантов. Свет от маяка был виден на расстоянии больше 50 километров. Пережил два землетрясения в VII и XIV веке, после чего был окончательно разрушен. На остатках маяка мамлюкский султан воздвиг крепость в свою честь.

Колизей

Высота: 50 м Время строительства: 80 год н. э.

Место: Рим, Италия

Русская семерка

Колизей происходит от латинского слова colosseus — «громадный». По одной из версий название возникло как дань памяти располагавшемуся на этом месте Колоссу Нерона — огромной (37 м) статуи, венчавшей комплекс Золотого дома — дворца императора. Веспасиан решил избавиться от старого культа и упрочить свой. В грандиозном строительстве участвовало около 100 000 заключенных, свезенных в Рим. Из-за землетрясения в XIV веке обрушилась его южная часть, после чего Колизей стал источником стройматериалов для других строений Рима.

Ступа Канишки

Высота: от 128 до 168 м по разным оценкам

Время строительства: II век н.э.

Место: близ города Пешавар, Пакистан

Русская семерка

Кушанское царство, основанное выходцами из Китая — восточными сарматами (юэчжами), стало «золотой серединой» древнего мира и в прямом (по богатству) и в переносном смысле. В нем получил распространение греко-буддизм, насыщенная эллинистической культурой восточная религия.

По описанию китайских путешественников, построенная в честь кушанского царя ступа превышала высоту 400 чи (128 м), наверху располагались золотые и серебряные зонты, а внутри — мощи Будды. Данные по размерам разнятся, однако ступа могла быть равна или превосходить по своей высоте пирамиду Хеопса. Со ступой связано много буддийских легенд и предсказаний. Была разрушена мусульманскими завоевателями еще в Средневековье и к настоящему моменту не сохранилась.

Аксумский обелиск

Высота: 24 м Время строительства: IV век н.э.

Место: Аксум, Эфиопия

Русская семерка

Дожившее до нашего времени сооружение Аксумского царства, влиятельнейшего в Черной Африке, весом в 160 тонн. Украшен со всех сторон ложными окнами и дверьми. Подобные обелиски возводились еще язычниками, но этот обелиск был возведен в честь царя Эзаны, распространившего в Эфиопии христианство. В 1937 году был фактически собран по частям и возведен заново.

Пирамида в Чолуле

Высота: 66 м Время строительства: III век до н.э. — XI век н.э Место: Чолула-де-Ривадабия, Мексика

Русская семерка

Высочайшее сооружение Древней Америки и самая крупная по объему пирамида мира. Построена в древнем Теотиукане. Храм, посвященный богу Кетцалькоатлю, строился в течение 12 веков доацтекской культурой, пока не стал крупнейшим религиозным центром. Сегодня представляет собой четырехгранный заросший холм, небольшая часть которого воссоздана в первоначальном облике.