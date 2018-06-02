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Отель, в котором можно «арендовать» котика
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Отель, в котором можно «арендовать» котика 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos
Есть много причин, по которым многим хочется побывать в Японии. Теперь к ним прибавилась еще одна. В Стране Восходящего Солнца открылся уникальный отель, где каждый посетитель может арендовать номер с котиком.
Такую необычную услугу предоставляет гостиница Makikat Yugawara, которую кошатники уже успели прозвать «гостиницей счастья».
Вы просто бронируете номер, а по приезду отправляетесь в кафе при гостинице выбрать себе четвероногого «соседа». Надо сказать, что, собственно, сама гостиница «выросла» из этого «кошачьего кафе». Постояльцы гостиницы часто спрашивали о возможности взять одного из усатых жителей кафе в свой номер. И руководство отеля пошло им навстречу.
Теперь в Makikat Yugawara 6 номеров, забронировав один из которых, любой желающий может провести время в компании котейки. Питомцы гостиницы очень любят общаться с посетителями и с удовольствием исполняют обязанности милого компаньона.
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