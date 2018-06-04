Немыслимые города, найденные под водой

Любители подводного плавания порой находят под водой уникальный вещи. Это не только затонувшие корабли или древние предметы, это ещё и статуи, сокровища, города и поразительные артефакты.

1. Титикака — самое большое в Южной Америке озеро с пресной водой. В 2000 году итальянские археологи опустились на глубину 30 метров и нашли там храм, террасу длиной в один километр и человеческую голову из камня невероятных размеров. Считается, что это — часть древнего города инков, который был затоплен в результате землетрясения.

2. Гераклин, город в устье Нила, процветал 23 века назад, это был крупнейший порт в Средиземноморье. Землетрясение разрушило мегаполис, а начавшееся наводнение затопило руины. Остатки города случайно нашёл археолог из Франции в египетском заливе Абу-Кир.

3. В 2001 году в 900 метрах от Бермудского треугольника на глубине 700 метров специалисты обнаружили пирамиды и кольцевые структуры. Расположенные на площади в 2 квадратных километра, эти строения были больше египетских пирамид. Пока нет объяснений, что это за комплекс, зачем его построили и кто это сделал.