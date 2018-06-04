Страшная находка в подземном тоннеле ацтеков

Мехико древний город и под его улицами археологов ждет еще немало страшных загадок. В этот раз группа ученых обнаружила скрытый подземный ход в ацтекском храме Темпло Майор. Внизу их ждала страшная находка.

Под землей ученые увидели башню из черепов диаметром в шесть метров. Орнамент изготовлен из различных человеческих останков.

И самое странное — некоторые черепа в основании башни выглядят относительно свежими.

dnpmag.com

Ацтеки всегда практиковали кровавые жертвоприношения. Человеческих жертв требовали многие боги этой цивилизации. Даже бог солнца и света, Уицилопочтли нуждался в крови, чтобы иметь силы для сражения с тьмой.