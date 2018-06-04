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Страшная находка в подземном тоннеле ацтеков
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Страшная находка в подземном тоннеле ацтеков 

Don't Panic 12 минут назад
Фото: Don't Panic
Мехико древний город и под его улицами археологов ждет еще немало страшных загадок. В этот раз группа ученых обнаружила скрытый подземный ход в ацтекском храме Темпло Майор. Внизу их ждала страшная находка.
Под землей ученые увидели башню из черепов диаметром в шесть метров. Орнамент изготовлен из различных человеческих останков.
И самое странное — некоторые черепа в основании башни выглядят относительно свежими.
dnpmag.com
Ацтеки всегда практиковали кровавые жертвоприношения. Человеческих жертв требовали многие боги этой цивилизации. Даже бог солнца и света, Уицилопочтли нуждался в крови, чтобы иметь силы для сражения с тьмой.
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