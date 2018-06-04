Самые радиоактивные места на Земле

Повышению уровня радиации способствуют даже небольшие аварии на атомных электростанциях и испытания оружия. В некоторых местах уровень радиации настолько велик, что там опасно находиться.

1. Семипалатинский испытательный полигон в Казахстане. Здесь СССР проводил испытания ядерного оружия. Всего за годы функционирования полигона провели 468 взрывов, последствия сказываются на окружающей среде до сих пор. Статистика уверяет, что от испытаний в районе пострадали 200 000 человек.

2. Денвер, США. Учёные обнаружили, что в Денвере высок уровень естественной радиации. Некоторые связывают это с тем, что город расположен довольно высоко над уровнем моря. В таких регионах защитный атмосферный слой тоньше, поэтому и воздействие космического излучения сильнее. Дополнительный фактор — месторождения урана, которых довольно много в этом регионе.