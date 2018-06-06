Не моя — не жалко

Московские квартиранты не прочь отдать чужое жилье на растерзание фанатам.

До Чемпионата мира по футболу остались считанные дни. Болельщики уже вовсю прибывают в Москву , создавая очереди на паспортном контроле, а жители российских городов готовятся заработать на аренде жилья в период мундиаля. Причем не только собственники жилья — запах денег почувствовали и арендаторы.

По оценке столичной мэрии , в период чемпионата в московских квартирах и апартаментах поселятся около полумиллиона болельщиков. «Всего мы ожидаем приезда порядка 800 тысяч — одного миллиона болельщиков, из которых около 400 тысяч — иностранцы, — приводятся на сайте департамента спорта и туризма слова руководителя ведомства Николая Гуляева . — Помимо любителей футбола, в столицу в эти дни будут приезжать и простые туристы».

Цены на краткосрочную аренду жилья в столице в период мундиаля (14 июня-15 июля) закономерным образом подскочили. По оценке аналитиков ЦИАН , средняя ставка посуточной аренды московских квартир составляет 46,7 тысячи рублей (а комнаты или студии — 35,6 тысячи рублей). Хотя эту статистику изрядно разбавляют четырех— пятикомнатные квартиры, которые сдаются в среднем уже по 110 тысяч в сутки (там можно устроить много спальных мест), а также элитный сегмент, преимущественно в Хамовниках, где ставки выше в разы. Стандартные, а тем более «убитые» квартиры стоят дешевле.

Болельщики действительно активно интересуются комнатами и квартирами как через популярные сайты посуточной аренды, так и через «знакомых знакомых». И надо сказать, сайт Airbnb выдает на даты чемпионата довольно много свободных предложений от 2000 рублей в сутки на двоих и даже дешевле. На Booking номера в мини-отелях и арендных квартирах в основном предлагаются выше среднего — по 10 тысяч в сутки и выше, койко-места в хостелах стоят стандартно — в районе тысячи-полутора за сутки. Хотя вполне вероятно, что для болельщиков цены будут уже другими. «У меня бабушка в Екатеринбурге сдает комнату за 20 тысяч, — рассказывает житель Петербурга Олег. — Но она и без чемпионата ее дешевле 10 не сдает, если гости не говорят по-русски».

«У нас в конце апреля съехали арендаторы, мы решили новых не брать пока, квартиру у метро Тропарево сдаем семейной паре из Бразилии , — рассказывает жительница юго-запада Москвы Марина. — Возьму с них залог, мы уже договорились, а за сутки беру 20 тысяч. Осенью мы в любом случае будем делать ремонт, прошлый был еще в 2010-м».

К заработку на Чемпионате подключились не только хозяева квартир, но и квартиросъемщики. «Мой брат пересдал квартиру на севере Москвы, рядом со »Спартаком” , компании из трех каких-то фанатов, — рассказывает москвичка Ольга. — Причем квартира абсолютно «бабушкин вариант», но там есть спальные места, посуда, интернет и телевизор с плоским экраном — кстати, брата, но недорогой и старый. Он говорит, даже если разобьют, новый куплю. Сняли за 18 тысяч в сутки». По словам девушки, в месяц брат платит 35 тысяч плюс счетчики. Квартирный хозяин о субаренде не знает.

На рынке долгосрочной аренды мундиаль не отразился при этом практически никак. «Никаких катаклизмов не произошло, поэтому ставки достаточно стабильны», — говорит Мария Жукова , директор компании «Миэль-Аренда».

Как рассказывает заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова , по статистике компании, в течение года средняя стоимость найма практически не менялась, за исключением корректировок в отдельных случаях. Средняя ставка аренды московской однокомнатной квартиры, по оценке Оксаны Поляковой, составляет в июне 2018 года 30 тысяч рублей, двухкомнатной — 35, трехкомнатной — 43 тысячи рублей в месяц.

При этом и в «Миэль» , и в «Инком» в топ-5 самых дешевых предложений в базе (материалы есть в распоряжении «Дома») на момент публикации входят квартиры стоимостью от 20 до 25 тысяч рублей, и это вполне приличные лоты, с мебелью и техникой и в основном в пешей доступности от метро. Их хозяева не планируют сдавать жилье болельщикам, даже несмотря на то, что, в теории, за сутки в этот период могут получить больше, чем за месяц, — сдав вдолгую.

«Разброс текущих цен на аренду квартир к Чемпионату мира огромный — от 30 тысяч рублей в сутки до бесконечности, — рассказывает Мария Жукова. — Большинство людей, которые хотят вот так заработать, — непрофессионалы, потому что те, кто сдают жилье профессионально, они в это даже не рвутся, понимая риски сдачи квартиры посуточно. Потому что даже трехкратная выручка по отношению к долгосрочной аренде не всегда компенсирует затраты на уборку, стирку, возможно, ремонт и т.д».

«По опыту могу сказать, что немного найдется арендодателей, готовых перейти из сегмента долгосрочной аренды в сегмент посуточной. Конечно, велик соблазн за месяц получить большую сумму денег, но из нее придется вычесть стоимость ремонта квартиры после пребывания в ней футбольных фанатов. Ну и стресс, конечно же», — соглашается Оксана Полякова. При этом, по словам эксперта, в компании отмечают интерес к «футбольной аренде» со стороны собственников загородного жилья: «Некоторые собственники загородных домов на этот месяц желают утроить традиционную арендную ставку. Нам известны случаи, когда арендодатели готовы передать свои дома в поднайм под хостелы и мини-гостиницы».

В «Миэль-Аренда» специально к мундиалю запустили проект, который «сводит» болельщиков с желающими сдать свои квартиры. Судя по их статистике, дело это не такое простое и быстрое. «Основная сложность заключается в том, что желающие арендовать квартиру на время ЧМ не понимают, какую сумму они готовы потратить на это. А собственники находятся под влиянием ажиотажа вокруг того, как хорошо можно заработать на сдаче своей недвижимости во время ЧМ. Поэтому цены ограничиваются только фантазией собственников. Это просто бешеный ажиотаж, который искусственно раздувается собственниками», — говорит эксперт.

О завышенных ожиданиях говорит и Александр Харыбин, практикующий риелтор по аренде. По его оценке, сверхприбыли могут принести около 10 процентов московских квартир, причем с локацией в основном в ЦАО. «Собственникам обычной "двушки" в Марьино я бы не советовал рассчитывать на 100 или 50 тысяч рублей в сутки», — говорит эксперт. А вот владельцам сдаваемых в долгосрочный найм квартир, по его словам, имеет смысл проконтролировать, не решили ли съемщики заработать на чужой недвижимости. Для этого, во-первых, стоит поговорить с соседями и консьержем, а во-вторых — помониторить сайты краткосрочной аренды: не появилась ли там внезапно их квартира, сдаваемая посуточно на период чемпионата.