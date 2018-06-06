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Зачем австралийцам «великая стена» против кошек
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Зачем австралийцам «великая стена» против кошек 

Bigpicture.ru 7 часов назад
Фото: Bigpicture.ru
В сознании обычного человека котики — это няшные пушистики, которые дарят любовь и умиление. А тем временем на Зеленом континенте уже много лет идет суровая война человека с одичавшими кошками. Их тут 20 миллионов, и они настоящая угроза для местной фауны. Именно поэтому в Австралии пришлось построить гигантский «противокотовый» забор, через который проходит ток.
В Австралии страшнее кошки зверя нет: при полном отсутствии природных врагов пара сотен кошек за год истребляет 100 тысяч кроликов, птиц и местных зверьков. По данным экологов, ежедневно дикие кошки убивают более 3 миллионов птиц, рептилий и млекопитающих. Каждую минуту из-за них гибнет более 2 тысяч мелких животных.
Австралия уже лишилась из-за кошек 29 редких видов животных, а 40 видов находятся на грани вымирания. В 2015 году местные власти решили уничтожить 2 миллиона кошек, но эта попытка не дала видимого результата. Увы, сейчас в Австралии не существует эффективной стратегии борьбы с кошками.
Пока единственным способом защитить фауну от кошек экологи назвали установку ограждения. Это решетчатое сооружение высотой 3 метра, которое находится под напряжением и растянулось на 44 километра, окружив национальный заповедник Ньюхейвен.
Этот забор защищает территорию не только от кошек, но и от ввезенных на континент европейцами лис и кроликов. Планируется создать территорию, свободную от хищников, площадью около 9400 гектаров.
Установкой ограждения занималась австралийская организация по защите животных Wildlife Conservancy (AWC), и это только первый шаг: всего в Австралии планируют строительство 11 крупномасштабных огражденных заповедников.
Это не первый подобный опыт австралийских природоохранных организаций: еще в 1880-х годах тут было начато строительство громадного сетчатого забора, который защищал пастбища овец от диких собак Динго. Сегодня протяженность Собачьего забора, или забора Динго, составляет более 5600 километров.
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