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За шпаргалку — в тюрьму: как учатся в Китае
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За шпаргалку — в тюрьму: как учатся в Китае 

Anews 4 часа назад
Фото: Anews
Как бы это ужасно не звучало, но сегодня в Китае нельзя списывать. Подобная тактика решения вопросов на экзамене может довести вас до тюремной камеры, ведь списывание здесь приравнено к уголовному преступлению.
Сейчас на территории Китая активно проходят выпускные экзамены. У них они имеют название "гаокао" и являются такими же обычными, как и экзамены в любой школе нашей страны. Те ученики, кому посчастливится успешно сдать эти экзамены, получают кое-что очень ценное: возможность обучения в самых перспективных и лучших ВУЗах Китая. Удивительно то, что государство намерено само обеспечивать строгий контроль за нечестными учениками.
Начиная с 2016 года школьника, которого застали за списыванием на экзамене, приравнивают к уголовному преступнику. И это не просто отметка в документах и закрытие всех дверей в другие учебные заведения. Ученику действительно придется отбыть заключение в виде 3-х лет лишения свободы.
Впрочем, некоторые соглашаются и на залог — но такие крупные суммы доступны не каждому. Также "злоумышленник" не имеет право пересдавать гаокао в течение трех лет. ​
"Как же государство следит за теми, кто списывает?", — спросите вы. Все очень просто в век инновационных технологий. Во время прохождения испытательных тестов над школами летают особые дроны. Они блокируют любые сигналы в телефонах и мобильных устройствах, не давая возможности найти ответ в интернете.
Тем не менее такие технологии доступны не каждой школе в стране. В некоторых районах ограничиваются специальным головным убором из картона. Его надевают на голову таким образом, что у ученика не остается никаких шансов списать у соседа по парте.
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