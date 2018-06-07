Афганистан: особенности национального шопинга

Думаю, у вас сложилось впечатление, что в этой стране очень опасно и люди живут с постоянными мыслями о войнах — однако это не так.

Действительно, в сегодняшнем Афганистане ещё неспокойно, но тем не менее, жизнь там постепенно налаживается. Точно так же, как и мы с вами — афганцы хотят жить в мире, растить детей и искать своё счастье в жизни.

Если бы меня спросили, что именно может изменить Афганистан к лучшему, я бы ответил — интернет и туристы. И это происходит уже сейчас — интернет даёт возможность афганцам учиться, узнавать что-то новое и смотреть на то, как живут другие страны, а туристы (пусть и немногочисленные) привозят домой из Афганистана рассказы об этой стране, в свою очередь открывая её миру.

И несмотря на всю экзотику — туристическая поездка в Афганистан во многом не отличается от поездки в Европу — здесь точно так же работают банкоматы, принимают пластиковые карточки и начинает работать интернет-доставка.

В сегодняшнем посте я расскажу вам про шопинг в Кабуле, который стал одним из моих самых сильных впечатлений за всё афганское путешествие) Заходите под кат, там интересно, ну и в друзья добавляться не забывайте)

Что представляет рядовой читатель при словах «шопинг в Афганистане»? Думаю, прежде всего — традиционные восточные рынки. Разумеется, таких рынков очень много в Кабуле — афганцы продают буквально всё буквально везде. Овощи продают прямо на улице, используя по старинке рычажные весы с гирьками и тележки.

Здесь же можно увидеть и продавцов хлеба — привычного нам черного хлеба в Афганистане нет, вместо этого афганцы пекут в большой печи-тандыре вот такие лепешки:

maxim-nm.livejournal.com

И многие прямо на рынке перекусывают такими лепешками — это что-то вроде афганского фаст-фуда. В общем, если хотите местной кулинарной экзотики — поезжайте в Афганистан, пока туда не пришел «Макдональдс»

На рынках в Афганистане принимают только наличные, поэтому отправляясь за покупками, лучше заранее запаститсь ими. Что делается очень просто — находите банкомат, вставляете карту, а затем выбираете язык интерфейса — во всех баноматах в Афганистане есть английский язык. С карты Яндекс. Денег World Mastercard деньги я снимаю без комиссии — они её недавно отменили, плачу только комиссию за конвертацию местному банку.

И уже через полминуты — бумажные деньги. Афганская валюта, кстати, называется афгани, курс по отношению к доллару составляет сейчас 70 к 1. То есть, за 70 афгани вы получите 1 доллар, и наоборот.

Ну вот — теперь когда у нас есть наличные, можно что-то купить на рынке. Чувствую себя словно на Комаровском рынке в Минске — хожу между рядами и выбираю продукты.

Решил купить на вечер местных афганских яблок — они небольшого размера, ярко-желтого цвета и очень сладкие. У нас не видел в продаже такого сорта.

А мой афганский сопровождающий Абдулла покупает арахис у торговцев-мальчишек. Если хотите — купленные орешки могут прямо при вас же обжарить с солью.

Местный колорит на рынке — приспособленная для хранения гирек для весов коробка от пулемётных лент. Это Афганистан.

maxim-nm.livejournal.com

Помимо, собственно, рынков, Афганистан славится ещё своими дуканами — так называют небольшие лавочки, в которых продаётся всё на свете. Дуканы существуют с незапамятных времён, и главная их особенность заключается в том, что в дуканах нужно обязательно торговаться. Если не будете торговаться — вас просто не поймут…

Иду в один из дуканов выбирать ковры — я слышал, что Афганистан славится своими коврами ручной работы, и действительно — ковров здесь очень много и все они необычные.

Покупка чего-либо в дукане — это не просто обмен товаров на деньги, это целый ритуал) Дуканщик в обязательном порядке подробно и обстоятельно расскажет вам про свой товар, поможет сделать выбор. А иногда и вовсе может заварить чай и пригласить к столу с восточными сладостями, чтобы обсудить последние новости.

maxim-nm.livejournal.com

Покупаю два коврика. Ещё одна местная торговая особенность — в дукане мне выписывают справку о том, что ковры не являются антиквариатом и могут быть без проблем вывезены за границу — такую бумажку часто спрашивают в аэропорту афганские таможенники.

А вот ковёр, который никогда бы не выпустили из Афганистана, торговец показывает его нам на выходе из дукана — ковру, что лежит здесь у входа, уже больше сотни лет. Посмотрите, он даже почти не протёрся, вот это качество.

Идём в ещё один дукан, у входа в который нас встречает вот такой дуканщик с волшебной лампой, нужно купить и проверить — вдруг внутри есть джинн, исполняющий любое желание?

Ассоциация с восточными сказками не случайна — в этом дукане продаются сувениры и антиквариат, и всё вокруг похоже на пещеру Аладдина — старинные медные лампы, украшения, посуда, даже оружие!

А в роли самого Аладдина выступает Абдула — со старинным кинжалом и в восточном платке.

maxim-nm.livejournal.com

Останавливаю свой выбор на одной лампе и нескольких сувенирах в подарок друзьям. Лампу оставлю себе — потом расскажу вам, был ли там джинн.

Кстати, это всё вещи ручной работы, сделанные здесь же, в Афганистане. По-моему, очень красиво.

maxim-nm.livejournal.com

В дукане замечаю, что у меня начала садиться батарея в фотокамере — она стала в последнее время что-то плохо себя вести. Спрашиваю у Абдулы — можно ли здесь купить новую? — Без проблем, отвечает Абдула и везёт меня вот в такой находящийся неподалёку от рынка магазин. Посмотрите, здесь всё точно так же, как у нас — отличный выбор электроники и аксессуаров.

Покупаю аккумулятор, рассчитываюсь картой. Да, Кабул действительно город контрастов — рядом с рынками и дуканами со старинными коврами уже вполне себе действуют технологии XXI века. В Афганистане пока что нет интернет-магазинов компьютерной техники, но зато можно купить всё, что нужно вот в таких современных оффлайн-магазинах.

Впрочем, без афганского колорита не обошлось и тут — на входе в магазин техники висит табличка, запрещающая вход внутрь с оружием. Зато в магазине есть вайфай. Оставьте свои автоматы, берите смартфоны)

Излагаю Абдуле свои мысли по теме «Кабул — город контрастов». — Подожди, отвечает Абдула, покажу тебе сейчас одну торговую улицу в хорошем районе, сейчас туда поедем. Эти кварталы не похожи на остальной Кабул — здесь есть современные здания, больше зелени, а на тротуарах лежит плитка. Почти как в Минске)

И показал) Оказалось, что за фасадами торговых зданий скрываются вот такие шикарные магазины. Да, друзья, это тоже Афганистан — здесь есть не только пыль и горы)

maxim-nm.livejournal.com

Подобные фирменные магазины техники стали открываться в Кабуле относительно недавно, но постепенно их становится всё больше и больше. Пока что местные афганцы больше заходят сюда посмотреть и потрогать красивые вещи, но покупатели тоже есть — тот же Абдула покупал для себя стиральную машину в одном из таких магазинов.

А ещё продавцы обещают, что уже скоро здесь будет внедрена система бесконтактых платежей — это, кстати, очень удобно. В общем, соберетесь в Кабул года через два — обязательно берите с собой смартфон) Прямо сейчас на торговой улице в Кабуле возводятся новые здания, открываются новые магазины — здесь всё выглядит почти так же, как в любом нашем городе.

Впрочем, восточный колорит здесь тоже попадается на каждом шагу — к примеру, вот такой мальчик, продающий воду из тележки с портретом Ахмад Шах Масуда)

maxim-nm.livejournal.com

Заходим в ещё один местный магазинчик — здесь продают смартфоны. Айфоны тоже есть, в том числе iPphone X, самая последняя модель)

Абдула подбирает себе новый аппарат взамен видавшего виды «Самсунга»

Неплохой двухсимочный аппарат на Android 7.0 здесь можно купить всего за 10.000 афгани — это около $140.

А я решаю купить себе новый кабель для зарядки iPhone — старый уже перетерся, будет память об Афганистане)

Давай ещё зайдём в один супермаркет — предлагает Абдула. — Как, разве в Кабуле есть супермаркеты? — удивляюсь я. Абдула говорит, что есть — правда, на входе всех посетителей обыскивают, чтобы никто не вошел внутрь с оружием, но внутри супермаркет ничем не отличается от европейских. Идём туда! По дороге забегаем ещё в местный книжный магазин:

Смотрите, какие красивые переплеты:

maxim-nm.livejournal.com

И в местный автосалон тоже заходим. Да, это тоже Афганистан — состоятельные люди предпочитают здесь «Лексус». Больше всего ценится автомобиль белого цвета — он не так нагревается на жарком афганском солнце. В среднем белые автомобили на 5−10% дороже, чем точно такие же, но другого цвета.

А вот и обещанный супермаркет — и действительно, он практически не отличается от того, что есть у нас.

Ассортимент фруктов/овощей:

maxim-nm.livejournal.com

На кассе сидит девушка в хиджабе, а покупатели складывают покупки в красные пластиковые корзины — глобализация докатилась и до Афганистана) Да, такие супермаркеты в этих краях пока что редкость, но со временем их будет становиться всё больше и больше. И, разумеется, здесь тоже принимают к оплате карты — наличка вам не нужна вовсе.

После покупок решаем выпить кофе — в кабульском супермаркете есть кофейня, совсем как у нас.

Кофейня, кстати, выглядит совсем по-европейски — черные стеллажи и потолок, современные светильники, современная столешница. Если бы не ребята в традиционной афганской одежде, можно было подумать, что это снято где-то в Берлине или Праге.

maxim-nm.livejournal.com

И кофе здесь тоже очень вкусный. За такой и заплатить не стыдно — оплачиваем картой, а мелкие наличные деньги кидаем в банку слева — это будут чаевые для бариста. У нас на таких банках пишут «на отдых в экзотической стране».

Вечереет. Возвращаюсь в отель и решаю ещё забежать в магазинчик с восточными сладостями. В Кабуле полюбил местную пахлаву — отлично заходит с зеленым чаем.

В магазинчике всё чисто и аккуратно — продукты фасуют вам в отдельные новые пакетики, никогда не берут их руками. Приятно, что цивилизация дошла и до Афганистана.

И что ещё приятно — здесь тоже принимают к оплате карту. Что же это получается? Наличные в Кабуле мне понадобились только при покупке яблок на рынке. А, ну ещё коврики в дукане я оплатил наличными деньгами — но там принято торговаться и соблюдать старые обычаи.

Мой афганский сопровождающий Абдулла живо интересуется всем новым, новыми технологиями и возможностями — пока нам в отеле готовят ужин, рассказываю Абдулле о том, как у нас в Беларуси развиваются технологии.

А за ужином мы смотрим старые фильмы в онлайн-кинотеатре IVI — свою подписку я оплатил прямо в Афганистане.

Как видите, друзья — жизнь в Афганистане пусть медленно, но налаживается. И может быть, когда я приеду сюда в следующий раз — здесь уже будут работать и интернет-магазины, и доставка еды, и другие современные вещи, а люди будут видеть войну только в старых кинофильмах.