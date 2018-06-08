Где на Черном море самая теплая вода 

На территории России самая теплая вода Черного моря была два года назад на курортах Краснодарского края — по данным местного подразделения Гидрометцентра РФ, она в августе 2016 года достигала 29,5 градусов. Последний раз такое случалось в начале века.
Одесса — жемчужина у моря
Как говорит океанолог Михаил Флинт, оптимальный период купания в Черном море — июль— август, когда температура воды, особенно возле берега (потому что прогретый берег сам по себе нагревает небольшие прибрежные глубины моря).
На постсоветском пространстве многие считают отличным местом для отдыха в это время года черноморское побережье Одессы. При благоприятном направлении ветра морская вода прогревается там до +27.
Однако Одесса не является идеальным курортом на черноморском побережье с учетом всех климатических условий.
Почему в Сочи морская вода теплее
Если проанализировать температуру морской воды в таких причерноморских курортных городах ближнего и дальнего зарубежья, как Одесса, Сухум, Ризе, Синоп, Стамбул, Варна, наши Туапсе и Сочи все равно окажутся в лидерах: там в июле— августе — стабильные 25.5 — 26.5 градусов. Почему? По информации ФГБУ «Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей», тому причиной геотермические особенности данного региона.
Западный Кавказ по своему расположению представляет собой некий термический «анклав» со смягчаемым Черным морем теплообменом. В результате, если в Одессе Черное море может замерзнуть, как это случилось в прошлом году, то в Сочи этого не случится никогда: 7 месяцев в году (с января по март и с сентября по декабрь) там температура морской воды выше температуры воздуха.
Черное море в этих регионах, по мнению ученых, летом при медленном нагревании «забирает» тепло, в холодное же время, при таком же медленном остывании, выпускает его в атмосферу. Данный процесс позволяет отдыхающим ощущать прохладу летом и теплое дуновение ветра зимой.
Кто из отечественных знаменитостей «проголосовал рублем» за черноморское побережье
Теплоту сочинского черноморского побережья (в прямом и переносном смысле) оценили десятки отечественных «звезд» шоу-бизнеса и других знаменитостей. Одни купили в Сочи недвижимость, другие развивают там свой бизнес.
Два коренных сочинца — Андрей Григорьев-Аполлонов и Стас Михайлов имеют в городе элитное жилье, обзавелись сочинской недвижимостью также и Владимир Винокур, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Гарик Мартиросян. У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна в Сочи свой ресторан «Жарко».