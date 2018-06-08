«Фюрербункер» и другие сверхсекретные бункеры

Бункеры Второй мировой войны долгое время были сверхсекретными объектами, о существовании которых знали единицы. Но и они подписывали документы о неразглашении. Сегодня завеса тайны над военными бункерами приоткрыта.

«Волчье логово»

"Вольфсшанце" (нем. Wolfsschanze, рус. "Волчье логово") был главным бункером и штаб-квартирой Гитлера, здесь находилась главная ставка фюрера и командный комплекс Верховного командования ВС Германии. Немецкий лидер провёл здесь больше 800 дней. Из этого места осуществлялось руководство военными действиями на Восточном фронте.

Бункер «Волчье логово» был расположен в лесу Герлиц, в восьми километрах от города Растенбурга, Восточная Пруссия (ныне польского города Кентшина). Его строительство осуществлялось «Организацией Тодта» с весны 1940 года до зимы 1944 года силами 2-3 тысяч рабочих.

«Волчье логово» было не локальным бункером, а целой системой скрытых объектов, по своему размеру больше напоминающих небольшой город площадью 250 гектаров. Секретная территория имела несколько уровней доступа, её окружали вышки с колючей проволокой, минные поля, пулеметные и зенитные позиции. Для того чтобы попасть в «Волчье логово», необходимо было пройти три поста охраны.

Разминирование «Волчьего логова» армией Польской Народной Республики продолжалось почти до 1956 года, всего саперами было обнаружено около 54 тысяч мин и 200 тысяч боеприпасов.

Для создания эффекта неприметности объекта с воздуха немцы применяли специальные сетки и макеты деревьев, которые периодически обновлялись в соответствии с сезонными изменениями ландшафта. Для контроля за маскировкой режимный объект фотографировали с воздуха.

«Волчье логово» в 1944 году обслуживали 2000 человек, от фельдмаршалов до стенографистов и механиков. В книге «Падение Берлина» британский писатель Энтони Бивор утверждает, что фюрер покинул этот бункер 10 ноября 1944 года. Гитлер уехал в Берлин для операции на горле, а 10 декабря перебрался в «Адлерхорст» («Орлиное гнездо»), другую засекреченную ставку. В июле того же года на Гитлера в «Орлином гнезде» было совершено неудачное покушение.

Эвакуация немецкого командования из «Волчьего логова» была осуществлена в последний момент, за три дня до прихода Красной Армии. 24 января 1945 года Вильгельм Кейтель приказал разрушить ставку. Впрочем, сказать легче, чем сделать. Развалины бункера можно видеть и по сей день.

Интересно, что хотя о месторасположении «Волчьего логова» американской разведке было известно ещё в октябре 1942 года, не было совершено ни одной попытки атаковать ставку Гитлера с воздуха.

«Дубовая роща»

«Дубовая роща» (ещё одно название — «Айхенхайн» — «Вервольф») — бункер, расположенный в восьми километрах от Винницы, был ещё одной ставкой Верховного командования Третьего рейха. Гитлер перенес сюда генеральный штаб и свою ставку из «Волчьего логова» 16 июля 1942 года.

«Вервольф» начали строить в конце 1941 года. Строительство курировала всё та же «Организация Тодта», только сооружали бункер в основном советские военнопленные, которых впоследствии расстреляли. По данным краеведа, исследователя истории ставки Ярослава Бранько, немцы задействовали на этом объекте 4 086 пленных. На мемориале погибшим при строительстве «Вервольфа», установленном у шоссе Винница-Житомир, значится цифра в 14 000 человек.

Бункер представлял собой комплекс в несколько этажей, один из которых находился на поверхности. Он функционировал с весны 1942 года до весны 1944 года, когда немцы в ходе отступления взорвали все его коммуникации.

На территории «Вервольфа» располагались более 80 наземных объектов и несколько глубоких бетонных бункеров. Промышленность Винницы обеспечивала жизнедеятельность ставки. Специально для Гитлера в районе «Вервольфа» было устроено огородное хозяйство. Здесь была электростанция, водонапорная вышка, неподалеку размещался небольшой аэродром. Обороняли «Вервольф» множество пулеметных и артиллерийских расчетов, зенитные орудия и истребители, базирующиеся на Калиновском аэродроме.

«Фюрербункер»

"Фюрербункером" назывался комплекс подземных сооружений, находящихся под рейхсканцелярией в Берлине. Это было последнее пристанище Гитлера. Здесь он и несколько нацистских лидеров покончили с собой. Построен он был в два этапа, в 1936 и 1943 годах.

Общая площадь бункера составляла 250 кв. метров и была разделена на 30 комнат различного назначения, от зала для конференций до личного туалета Гитлера.

Впервые Гитлер посетил эту ставку 25 ноября 1944 года. После 15 марта 1945 года он бункер не покидал, только однажды выбрался на поверхность — 20 апреля — для награждения членов Гитлерюгенда за подбитые советские танки. Тогда же была произведена последняя киносъемка фюрера.