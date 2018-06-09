Почему исчезли земные цивилизации

Вся история человечества — это череда возникновения и исчезновения стран и цивилизаций. Однако если о некоторых цивилизациях нам известно многое, то другие унесли секреты с собой.

1. Цивилизация майя, возникшая в Центральной Америке, пропала чуть ли не в одночасье. Доподлинно неизвестно, почему майя исчезли, но есть версия, что это произошло из-за изменения климата.

2. Хараппская цивилизация, жившая в Индии. Сейчас о ней совсем мало сведений, но известно, что хараппы строили монументальные здания и работали с бронзой. Закат цивилизации пришёлся на 18-17 века до нашей эры. Основная масса населения сменила место жительства по неизвестным причинам, утеряв достижения цивилизации.

3. Обитатели острова Пасхи стали знамениты благодаря огромным истуканам. Сейчас нет понимания, почему люди долго обживали процветающий остров, а потом внезапно оставили его. Возможно, причина в том, что они сами истощили землю, вырубив леса.

4. Поселение Чатал-Хююк на территории сегодняшней Турции нередко называют древнейшим городом в мире. Археологи установили, что люди здесь поселились ещё в 7 400 годах до нашей эры. С наступлением бронзового века город опустел. Никто не знает, почему это произошло.