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В США откроется подводный музей
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В США откроется подводный музей 

Рамблер 9 часов назад
Фото: @umaflorida
Желающие смогут посетить художественный музей под водой в Мексиканском заливе, у берегов Флориды, уже в конце июня.
Все скульптуры нового музея Underwater Museum of Art (UMA Florida) выполнены из натуральных материалов, поэтому они не должны помешать подводной экосистеме. Сейчас большая часть дна океана вблизи экспозиции — непривлекательный для морских обитателей песок. Ожидается, что скульптуры музея станут искусственным рифом, который рыбы и другие организмы будут использовать как убежище.
Авторы задумывали проект для дайверов, поскольку скульптуры поместят на глубину около 20 метров. Но сейчас говорится о том, что экспозицию будет видно всем, если день будет ясный, а вода прозрачной.
По задумке авторов, природный мир будет соседствовать с современным искусством.
Еще одна известная подводная экспозиция расположена недалеко от Канкуна. Museo Subacuatico de Arte (MUSA) организовали в Мексике в 2009 году, за несколько лет статуи покрылись водорослями и привлекли множество морских обитателей.
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