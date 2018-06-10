В США откроется подводный музей

Желающие смогут посетить художественный музей под водой в Мексиканском заливе, у берегов Флориды, уже в конце июня.

Все скульптуры нового музея Underwater Museum of Art (UMA Florida) выполнены из натуральных материалов, поэтому они не должны помешать подводной экосистеме. Сейчас большая часть дна океана вблизи экспозиции — непривлекательный для морских обитателей песок. Ожидается, что скульптуры музея станут искусственным рифом, который рыбы и другие организмы будут использовать как убежище.

Авторы задумывали проект для дайверов, поскольку скульптуры поместят на глубину около 20 метров. Но сейчас говорится о том, что экспозицию будет видно всем, если день будет ясный, а вода прозрачной.

Публикация от Underwater Museum of Art (@umaflorida) 20 Апр 2018 в 6:55 PDT

По задумке авторов, природный мир будет соседствовать с современным искусством.

Публикация от Underwater Museum of Art (@umaflorida) 3 Июн 2018 в 6:55 PDT

Еще одна известная подводная экспозиция расположена недалеко от Канкуна. Museo Subacuatico de Arte (MUSA) организовали в Мексике в 2009 году, за несколько лет статуи покрылись водорослями и привлекли множество морских обитателей.