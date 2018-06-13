5 мест силы, где исполнятся ваши желания

Мы часто стараемся получить от путешествий максимум полезного — пробуем экзотическую кухню, посещаем музеи, исследуем улицы незнакомых городов и изучаем языки.

У кого-то в обязательную программу путешественника входят места силы, где по преданиям и легендам исполняются все желания и творятся чудеса.

Италия

городом любви не меньше, чем Париж.

Именно здесь разворачивались события его пьесы «Ромео

и Джульетта», поэтому в самой Вероне есть несколько шекспировских мест.

Больше всего внимание туристов привлекает дом семьи Дель Капелло, которые являлись прототипом семейства Капулетти, откуда была родом Джульетта. Во дворе особняка Дель Капеллоустановлена статуя шекспировской героини, и из года в год туристы совершают паломничества к памятнику, чтобы попросить у Джульетты помощи в сердечных делах и загадать желание.

Отстояв в очередях из всех жаждущих любви, вы, оказавшись около Джульетты, должны дотронуться до её груди и произнести свое желание. Стоит сказать, что некоторые туристы слишком усердно и продолжительно натирают грудь Джульетты, пока выкладывают ей все свои проблемы и мечты, из-за чего власти Вероны раз в несколько лет вынуждены отливать грудь статуи заново.

Германия

В немецком Кёльне недалеко от церкви Святого Мартина находится

памятник Тюннесу и Шелю, героям местного фольклора, анекдотов и театральных постановок.

Тюннес — упитанный деревенский коротышка, добродушный и крайне простой в общении. Шель — высокий и тощий хитрец-горожанин, с которым всегда стоит быть начеку.

Считается, что в каждом Кёльнце уживаются Тюннес и Шель, а популярность этих персонажей вышла далеко за пределы Кёльна, превратив их памятник в одно из самых посещаемых мест города.

Тюннес и Шель принесут вам счастье и исполнят желание, если вы умудритесь наступить на носки их ботинок, ухватите их за носы, и балансируя загадаете все, что требуется.

Чехия

Еврейское кладбище в Праге ежегодно встречает множество

туристов, многие из которых, вне зависимости от своей веры и национальности, прямой наводкой отправляются к могиле ребе Лёвы.

При жизни Иегуда Лёв бен Бецалель был раввином и известным мыслителем, с вопросами к которому обращались даже

правители Священной Римской империи.

Помимо этого, бен Бецалель был знатоком Кабалы и именно ему приписывают создание голема, глиняного великана призванного защищатьеврейский народ.

Согласно легенде, рабби Лёв сидит в своей могиле, читает старинные книги и ожидает последнего правнука, который придет спустя века и сообщит предку, что «вопрос решен».

Именно поэтому, туристы приходят к надгробию раввина и оставляют там записки со своими желаниями и просьбами, уверенные в мудрости и магических способностях бен Бецалеля.

Кипр

Греческая мифология уверяет нас, что богиня любви Афродитавышла из морской пены на берегах Кипра, где-то между современными туристическими городками Пафосом и Лимасолом.

Именно поэтому расположенную там бухту назвали в честь Афродиты, а туристы хлынули туда, чтобы найти у богини помощь в исполнении желаний. Считается, что Афродита может исполнить любое желание, но отдает предпочтение желаниям женщин,

которые просят её о любви. Сам процесс загадывания желания очень приятен.

Следует всего лишь искупаться в водах бухты, а потом отправиться к старинному дереву недалеко от автобусной остановки. Дерево вы сразу же узнаете по количеству ленточек и бус на его ветвях, которые до вас оставили другие туристы. От вас потребуетсятакже оставить на дереве что-нибудь на память, чтобы желание точно сбылось.

Ирландия

Одно из самых известных мест Ирландии — старинный замокБларни, в стену которого вмурован камень красноречия. Поцеловав его, вы тут же превратитесь в искусного оратора или же, в современной версии, выучите английский язык. Существует

несколько легенд о происхождении камня.

Первая из них, волшебная история с отсылками к ирландскому фольклору, рассказывает о Святом Патрике и безымяннойведьме.

Святой Патрик — покровитель Ирландии, который принес в странухристианство и вел войну с язычниками. В ходе войны Патрик повстречал юную ведьму, к которой проникся чувствами, но в силу убеждений не мог помиловать. В качестве прощального подарка ведьма оставила Святому Патрику волшебный камень, исполняющий желания.

Вторая история более реалистична и гласит о том, что камень в стенах замка — это обломок Скунского камня, на котором издревле короновали шотландских правителей.

Использовать камень в качестве короткого пути для исполнения желаний крайне непросто. Он находится на высоте нескольких десятков метров над землей, поэтому сначала нужно будет подняться на стену по лестнице, найти смотрителя ипопросить его на некоторое время превратиться в ваше «альпинистское снаряжение».

Пока смотритель будет вас подстраховывать и придерживать за ноги, вам придется лечь на стену, изогнуться и умудриться поцеловать камень.