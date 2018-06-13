Главные тайны храма Спаса на Крови

Петербургский храм Спаса на Крови, или Воскресения Христова, любят расшифровывать: здесь и символы, и загадки, и легенды. Церковь эта была заложена 18 октября 1883 года на месте убийства Александра ІІ.

Легенда о развале СССР

Леса вокруг Спаса на Крови стояли так долго, что стали легендой Санкт-Петербурга, если не его достопримечательностью. И даже вошли в культуру: к примеру, Розенбаум в своей песне «Покажите мне Москву, москвичи…» поет о том, что мечтает снять леса со Спаса на Крови. В народе говорили, полушутя-полусерьезно, что как только уберут эти леса, рухнет весь Советский союз. Удивительно, но в 1991 году леса были разобраны, хотя к ним не прикасались десятилетиями. А в августе 1991 года произошли знаменитые события, положившие конец советской власти в России.

Подводные кресты

Спас-на-крови стоит прямо на канале Грибоедова. Для того, чтобы храм мог устоять, и воды канала не проникали под здание, здесь при укреплении грунта отказались от использования свай. Впервые в градостроительстве под всей площадью здания было сооружено бетонное основание. Для сооружения колокольни на набережной был сделан выступ на 8 метров. Этот канал, согласно легенде, сыграл немалую роль в восстановлении собора. Существует рассказ о том, как кресты Спаса на Крови «крестились» водой канала. Говорят, что чтобы спасти их от большевиков, в советское время жители Петербурга спрятали их… на его дно. А когда храм наконец-то стал реставрироваться, то один петербуржец, «случайный прохожий», рассказал команде реставраторов о том, где могут быть кресты, и указал место. Водолазы действительно нашли спрятанные святыни, и те вернулись на свои купола.

Морг и хранилище декораций

Советская власть, как известно, не щадила памятники церковной архитектуры и мозаики. Спас на Крови не был снесен, хотя решение о его разборке и было принято: он проходил в списках как объект, «не представляющий никакой художественно-архитектурной ценности». Говорят, что в стенах уже были просверлены отверстия, приготовлены заряды взрывчатки. Но грянула война, и взрывников отправили на фронт. Во время войны и Ленинградской блокады в храме находился — не много не мало — районный Дзержинский морг, и храм будто бы во второй раз оправдал свое название — «На Крови». Чуть позже здание арендовал Малый Оперный театр, чтобы устроить там хранилище своих декораций.

Освященная брусчатка

Собор Спаса на Крови, или Воскресения Христова на Крови, построен, как известно, в память о трагической гибели российского императора Александра ІІ. На этом месте 1 марта 1881 года в императора Александра Второго бросил бомбу террорист-народоволец Игнатий Гриневицкий. Свидетельства этих событий хранятся в соборе до сих пор: внутри находятся камни булыжной мостовой, на которые пал смертельно раненый Александр II, плиты тротуара рядом и часть решетки Екатерининского канала

Не только евангельская символика

Удивительно, но даже пропорции храма Воскресения Христова символичны: высота его центрального сооружения — 81 метр, и это число было выбрано в напоминание о годе гибели государя Александра II — 1881. Второй по выcоте купол — 63 мeтра, символ возрaста убиенного императора. Символика чисел вообще свойственна православию, и ее можно найти также в избранном зодчими количестве куполов и других деталях. Двадцать красно-гранитных памятных табличек установлены в цоколе храма. На них обозначены деяния императора Александра II: основные события с 19 февраля 1855 года по 1 марта 1881 года. Также на храме можно найти двуглавого орла, а на колокольне — гербы русских городов, губерний и уездов. Крест колокольни Спаса на крови венчает вызолоченная царская корона.

Шедевры

Коллекция мозаик Собора Спаса на Крови в Петербурге — одна из крупнейших в Европе. Мозаиками покрыты более 7-ми тысяч квадратных метров здания храма, и изготовление этих шедевров задержало окончание работ над храмом и его освящение на десять лет! Среди изготовителей эскизов к мозаикам известнейшие русские мастера — Васнецов, Нестеров, Беляев, Харламов, Журавлев, Рябушкин. Мозаичный в Спасе на Крови даже иконостас. Храм изначально строился как электрифицированный, и освещали его 1689 электроламп. Мозаики в таком освещении должны были смотреться по-особенному. Кроме этого технического новшества — электричества, в храме были и другие, например, в его разноцветные куполa искусно вмонтирована систeма молниeотвода.

Таинственная икона

Правда это или нет, никому не известно, но в связи со Спасом на Крови постоянно говорят о таинственной иконе, находящейся в этом соборе, на которой якобы зашифрованы поворотные для истории России даты: 1917-й — год Октябрьской революции, 1941-й — год начала Великой Отечественной войны, 1953-й — год смерти Иосифа Сталина. Кроме этих дат, на удивительной иконе проступают еще какие-то, пока нечеткие и, возможно, относящиеся к будущему. Существует ли эта икона на самом деле или является выдумкой мистически настроенных граждан, мы не знаем, однако экскурсоводы храма любят рассказывать его посетителям эту историю.